2020-06-06T17:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропускной режим на въезде в Карелию отменят с 8 июня

По словам главы республики, КПП пригодились на майских праздниках, но сейчас утратили свою эффективность
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Карелия ликвидирует контрольно-пропускные пункты с 8 июня 2020 года. Фото: vk.com/id419407976Карелия ликвидирует контрольно-пропускные пункты с 8 июня 2020 года. Фото: vk.com/id419407976
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Пропускной режим на въезде в Карелию решили отменить с 8 июня. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «Вконтакте». По словам губернатора региона, контрольно-пропускные пункты стали пережитками прошлого. Они были очень полезны на «коронавирусных» майских праздниках, но сейчас утратили свою эффективность, поскольку практически все отрасли экономики и общественный транспорт вновь заработали.

- 8 июня с 8:00 перестанут действовать КПП: на 155 километре дороги А-121 «Сортавала», на 270 километре трассы Р-21 «Кола», на 394 километре дороги А-119 ВологдаМедвежьегорск – Р-21 «Кола», - написал Парфенчиков.

Губернатор напоминает, что с 22 июня в Карелии станут обязательными защитные экраны и очки для работников предприятий и организаций, в которых всегда наблюдается большой поток посетителей. Также Парфенчиков убедительно просит всех жителей республики соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

По данным на 6 июня 2020 года, в Карелии заразились коронавирусом 573 человека, из которых выздоровели только 215, а двое – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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