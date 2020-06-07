2020-06-07T10:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 июня 2020 года увеличилось на 31 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 июня 2020 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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У 340 жителей региона коронавирусную инфекцию выявили за суткиУ 340 жителей региона коронавирусную инфекцию выявили за суткиФото: Олег ЗОЛОТО
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Количество погибших от коронавируса в Петербурге, увы, продолжает расти: на утро 7 июня 2020 года число умерших составило 377 человек. За минувшие сутки комиссия по анализу летальных исходов, которая стала работать ускоренными темпами, подтвердила еще 31 случай гибели от коронавируса.

Выздоровели за сутки, по последним данным оперативного штаба России, 297 петербуржцев. Итого общее количество выздоровевших с начала пандемии дошло до 7 759 человек.

У 340 жителей региона коронавирусную инфекцию выявили за сутки. Всего инфекцией заболели, по официальным данным, 18 509 человек.

В Ленинградской области, к счастью, обошлось без летальных случаев: количество смертей от коронавируса в регионе по-прежнему составляет 18. Зато число вылечившихся подросло на 15 человек и дошло до 2 154.

За сутки коронавирус подтвердили еще у 51 жителя Ленинградской области. Всего с начала коронавирусной пандемии в 47 регионе неутешительный диагноз поставили 3 188 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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