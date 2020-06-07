2020-06-07T12:57:38+03:00
Происшествия

Продавец из Петрозаводска спас торговый центр от пожара

Работник салона сотовой связи схватил огнетушитель и стал тушить искрящий потолок до приезда спасателей [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Приехавшим пожарным оставалось пролить потолокПриехавшим пожарным оставалось пролить потолокФото: СОЦСЕТИ
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Дым и рев сигнализации заполнили торговый центр «Лотос Плаза» в Петрозаводске днем 6 июня: около 16:00 в одной из торговых галерей заискрило под потолком. По иронии судьбы, короткое замыкание произошло в указателе с зеленой стрелочкой, призванной помочь покупателям быстро найти выход и спастись от пожара.

Учитывая сложность объекта, на место сразу примчались 13 пожарных машин и 42 спасателя.

Короткое замыкание произошло в указателе, призванном помочь покупателям быстро найти выход и спастись от пожара Фото: СОЦСЕТИ

Короткое замыкание произошло в указателе, призванном помочь покупателям быстро найти выход и спастись от пожараФото: СОЦСЕТИ

– Пожара не было: было короткое замыкание без последующего горения, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Карелии. – Когда мы приехали, оставалось пролить потолок. Посетители и сотрудники покинули торговый центр сами еще до нашего приезда.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, своим спасением покупатели обязаны одному из сотрудников торгового центра: работник салона сотовой связи схватил огнетушитель и стал тушить искрящий указатель еще до прибытия пожарных.

– Горел потолок, возможно, проводка: плиты просто стали плавиться и капать вниз, – сообщает очевидица Анна. – Сотрудник «Плазы» грамотно сработал!

Работник салона сотовой связи схватил огнетушитель и стал тушить искрящий указатель еще до прибытия пожарных Фото: СОЦСЕТИ

Работник салона сотовой связи схватил огнетушитель и стал тушить искрящий указатель еще до прибытия пожарныхФото: СОЦСЕТИ

А вот эвакуация, к слову, прошла не по антикоронавирусным заветам Роспотребнадзора: торопясь покинуть задымленный центр, люди стали толпиться.

– Руководство «Плазы» прошу обратить внимание на поведение и манеру общения охранников с клиентами, провести с ними инструктаж, как действовать в условиях ЧС, – пожаловалась в сети покупательница Виктория. – Даже если это была экстренная ситуация, то вежливость никто не отменял!

К слову, толкучка при эвакуации стала главной причиной того, что под Петербургом спустя полтора дня работы закрыли обратно на «самоизоляцию» два крупнейших торговых центра «Мега». «Лотос Плаза» на данный момент продолжает принимать покупателей.

Продавец из Петрозаводска спас торговый центр от пожара.Видео: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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