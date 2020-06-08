Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 июня 2020 года: 31 человек погиб, 33 вернулись домой

Прошедшие сутки принесли Петербургу сразу несколько новых чисел, связанных с коронавирусом. Главная из них неутешительная, количество погибших от инфекции продолжает удручать: за сутки Covid-19 в качестве причины смерти поставили 31 умершему. Самому молодому из них было 29 лет, самому пожилому – 93.

– Среди 31 умершего – 20 мужчин и 11 женщин, – сообщили с Комитете по здравоохранению. – Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких.

Таким образом, общее число погибших от коронавируса в Петербурге достигло 377.

Выздоровело за сутки 297 человек. Суммарное количество тех, кто, благодаря врачам и собственному здоровью, справился с инфекцией, дошло до 7 759.

Трудно представить, но всего за день на коронавирусную инфекцию обследовали 18 850 человек. По последним данным, под медицинским наблюдением находятся 4 369 человек. Из них 226 – в обсерваторе, 846 – на самоизоляции, 3 297 – контактные.

Анализы 7 июня взяли и у 33 петербуржцев и жителей Ленобласти, которые прибыли в Пулково вывозным рейсом из Ташкента. Ближайшие две недели вернувшиеся из Узбекистана, у которых не нашли симптомов заболевания, проведут дома.