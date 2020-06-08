Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начинается в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года. Принять в нему участие могут все желающие жители города. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, «оно проводится в целях оценки популяционного иммунитета».

Делать анализы будет Медицинский центр института Пастера. Здесь уже несколько дней проводят подобное тестирование, но на коммерческой основе.

- После контакта с инфекционным агентом иммунный ответ появляется не сразу, - объясняют суть теста специалисты института. - При классической вирусной инфекции антитела образуются примерно через одну-две недели, но могут сохраняться долгое время. Наличие специфических антител - иммуноглобулинов G (IgG) - в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним. То есть, анализ выявляет не сам вирус, а ответ иммунной системы на него. Если в крови есть антитела, значит человек уже встречался с вирусом.

При этом ученые еще раз подчеркивают: то, что у человека есть антитела в десятки раз снижает возможность повторно заразиться коронавирусом, но не исключает риски полностью.

НА ЗАМЕТКУ

- Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель)

- Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется

- Срок исполнения составляет до 2 рабочих дней.

- Всем желающим принять участие в тестировании нужно пройти анкетирование на сайте: www.pasteurorg.ru или в Едином информационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.