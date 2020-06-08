В Кронштадте встретили судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки

8 июня в Кронштадте торжественно встречали научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое вернулось домой из кругосветной экспедиции. Дома мореходы не были больше полугода.

- Самым трудным была погода и навигация – более двух третей похода прошло в штормовых условиях. У нас даже смывало название судна, - рассказал журналистам капитан корабля Александр Пышкин. - Но экипаж в основном опытный, еще только курсанты были, поэтому с задачами справились полностью.

А задачи были серьезные. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло город Кронштадт 3 декабря 2019 года. Корабль посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео. Экипаж высадился на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», исследовал Западную Антарктику, достиг Южного магнитного полюса, вышел в центральную часть Индийского океана, посетил Сейшельские острова, обогнул южную оконечность Африки.

Маршрут был составлен так, чтобы в день открытия Антарктиды - 28 января - прибыть к станции «Беллинсгаузен». Там, вместе с полярниками, исследователи провели торжества, посвященные 200-летию открытия континента российскими моряками.

В порту моряков встречали традиционным жареным поросенком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на шторма и отсутствие возможности зайти во многие порты – «спасибо» коронавирусу - «Адмирал Владимирский» провел гидрографические и гидрометеоисследования, собрав бесценные научные данные. Сделаны маршрутные промеры глубин, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые ежегодно смещаются на несколько километров.

Также была произведена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, сделаны геофизические работы по маршрутам переходов, проверена работа радионавигационных систем и так далее. Одной из задач стояло определение координат острова Петра Первого, с чем исследователи также блестяще справились.

Встретили судно в родной гавани традиционным жареным поросенком. После похода мореплаватели получат заслуженный отдых, а потом - к новым открытиям и свершениям.