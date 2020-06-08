Теще – сковороду, тестю – мангал: когда все вокруг закрыто, выручит магазин постоянных распродаж

После длительной работы в удаленном режиме многие из нас стали относиться к своим дачам с особым трепетом. Оказалось, что похлопотать на участке куда приятнее, чем сидеть в городе без глотка свежего воздуха! Одна беда – с магазинами в поселках и деревнях, скажем прямо, ситуация так себе.

В поездке за город видятся одни плюсы: не раздражают соседи, затеявшие ремонт, не страдаешь от духоты, не сидишь без движения. Приближается открытие фитнес-центров, но нужно еще заставить себя туда пойти.

На даче и прогулки становятся регулярными, и настроение - стабильно позитивным. Но как раздражает отсутствие магазинов! Избалованные мегаполисом горожане никак не могут привыкнуть к тому, что небольшие магазины, если и не закрыты, то отнюдь не радуют ассортиментом. И вот тут как раз на помощь приходит магазин постоянных распродаж - МПР.

Фото предоставлено пресс-службой «МПР».

На данный момент открыты 117 магазинов МПР в более чем 80 городах и в 48 регионах России – от Крыма до Магадана. С каждым месяцем магазинов становится все больше: низкие цены, обширный ассортимент и удобное месторасположение магазинов не оставляют равнодушными покупателей. А еще – тут всегда ждут гостей.

Фото предоставлено пресс-службой «МПР».

Нужны ли вам новые инструменты на дачу, игрушки для детей, мангал для вечерних шашлыков с друзьями или вы вспомнили, что давно обещали привезти теще новую сковороду – все нужное будет в одном магазине, а местные цены приятно удивят.

Главное – это то, что магазины МПР всегда открыты. Как удобно, когда по дороге на дачу есть, где купить все необходимое! Тогда и в город возвращаться не скоро захочется.