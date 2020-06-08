2020-06-08T16:01:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Межведомственная медицинская рабочая группа подсчитала, как распространился коронавирус в Санкт-Петербурге по районам. Мы собрали последние новости на 8 июня 2020 года и узнали, в каком районе города больше всего зараженных [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Названы самые зараженные коронавирусом районы Петербурга в мае 2020 годаНазваны самые зараженные коронавирусом районы Петербурга в мае 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Межведомственная медицинская рабочая группа по COVID-19 в Северной столице отчиталась о ситуации с инфекцией за май. Многие заболевшие проходили амбулаторное лечение, на дому. В больницы госпитализируют лишь тяжело больных. Так, появилась карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года, на которой показано, какие районы города лидируют по количеству заболевших.

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года / Скрин: Межведомственная медицинская рабочая группа по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года / Скрин: Межведомственная медицинская рабочая группа по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции

- Одним из самых зараженных в мае оказался Приморский район. Под наблюдением врачей находились 7337 человек, из них 826 с подтвержденным COVID-19, - говорится в отчете.

Однако в Невском районе, например, число пациентов, за которыми следили врачи, значительно меньше, чем в Приморском – всего 3879 человек. Но число зараженных больше – 1581 человек.

Такая же тревожная ситуация в мае наблюдалась в Калининском районе. Из 3469 человек под наблюдением, у 940 был обнаружен коронавирус. Еще у 906 жителей Фрунзенского района подтвержден COVID-19, 1998 находились на лечении.

Меньше всего пострадали Кронштадтский, Петродворцовый и Курортный районы города. Официально там заразились коронавирусом 43, 95 и 199 человек соответственно.

В Петербурге с начала эпидемии коронавирус обнаружен у 18835 человек. Из них 7915 выздоровели и 392 скончались. Сейчас с болезнью борются более 10,5 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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