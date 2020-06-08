2020-06-08T19:00:23+03:00
Общество

«Идите тихонько вон туда, за ширму»: В Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года после карантина открылись работать магазины одежды, белья и обуви

Долгожданный день наступил для шопоголиков Санкт-Петербурга. Рассказываем и показываем, как после карантина по коронавирусу с 8 июня 2020 года работают непродовольственные магазины
Алина ЧЕМЕРИС
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Несмотря на то, что многие уже соскучились по шопингу, ажиотажа в магазинах нетНесмотря на то, что многие уже соскучились по шопингу, ажиотажа в магазинах нетФото: Артем КИЛЬКИН
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О том, что Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни после карантина по коронавирусу, свидетельств всё больше. В понедельник, 8 июня 2020 года в Северной столице открылись непродовольственные магазины. Работать разрешили тем из них, чья площадь меньше 400 квадратных метров, при этом покупатели и продавцы должны соблюдать дистанцию и масочно-перчаточный режим. Рассказываем и показываем, как это происходит.

Наиболее плотно «зажатыми в тиски» оказались магазины одежды – им запретили открывать примерочные. По такой схеме уже 15 мая начинали работать «Меги», однако из-за нарушений продержались они всего два дня. Сколько же протянут ныне открывшиеся магазины? Делаем ставки!

Хочется верить, что петербургские магазины не повторят судьбу гипермаркетов "Мега" Фото: Артем КИЛЬКИН

Хочется верить, что петербургские магазины не повторят судьбу гипермаркетов "Мега"Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что возможности «пошопиться» многие ждали два месяца, особого ажиотажа в лавках, которые распахнули двери с надеждой на наплыв покупателей, сегодня не наблюдалось.

- Наверное, еще не все знают, что мы открылись, - поясняет продавщица в обувном. – Нам сегодня все утро звонили, спрашивали «А правда, что вы работаете?» Правда, говорим. Сколько ж можно уже?

Каждый посетитель, примеряющий шлепанцы или ботинки, под пристальным взглядом консультантов, готовых в любую секунду сорваться и побежать на склад за нужной парой. Настолько они заскучали без работы. «На боевом посту» и сотрудники магазинов одежды. Все они встречают покупателей в масках и перчатках.

Продавцы просят покупателей надевать маски Фото: Артем КИЛЬКИН

Продавцы просят покупателей надевать маскиФото: Артем КИЛЬКИН

- Девушка, где ваша масочка? К нам без нее нельзя.

- Где-где? В сумке! Не маскарад же, - улыбается дама лет 30 и неохотно вытаскивает из ридикюля одноразовую маску, которую, судя по состоянию оной, носит все два с половиной месяца. Как и многие из нас.

Однако на этом попытка соблюсти все правила в большинстве случаев заканчивается: «Ах, как хорошо сидит! Возьму!», - доносится из примерочных. Так-так-так… На этом-то, помнится «Меги» и засыпались. Только в одном из пяти магазинов прикинуть на себя новую блузку мне запретили.

Большинство магазинов одежды решили рискнуть и открыть примерочные Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство магазинов одежды решили рискнуть и открыть примерочныеФото: Артем КИЛЬКИН

- Приложите на вешалке, посмотрите. Примерочные мы вам в любом случае не откроем и здесь, в зале, надеть ничего не разрешим, - извиняясь, говорит кассир. – Вы можете купить, померить дома, а потом вернуть если не подойдет.

После этих слов посетители, взглянув на ценник, тяжело вздохнув и буркнув «Спасибо» удаляются из магазина. Глядя на расстроенных продавцов, задумываешься: «Как быстро они «сорвутся» и, наконец, откроют примерочные?»

«Подпольные» переодевалки работают и в магазинах белья. Ну здесь-то уж точно, кто не рискует, тот ничего не продаст: возвращать бюстгальтеры запрещено по санитарным нормам, так что покупательница если и раскошелится, то только на тот лиф, который будет сидеть как влитой.

Начали работать и отделы с бельем. Правда, не всегда по правилам Фото: Артем КИЛЬКИН

Начали работать и отделы с бельем. Правда, не всегда по правиламФото: Артем КИЛЬКИН

- Выбирайте и тихонечко вон туда, за ширму. Только не шумите, - инструктирует консультант.

С торжествующим видом тучная дама вышла из раздевалки – «Подошел!». У нее и у всего персонала в этот момент были такие выражения лиц, будто они провернули сложнейшую нелегальную спецоперацию.

В этот день покупателей ждали также кальянные лавки, магазины финских товаров и книжные супермаркеты. Один из них открылся во Владимирском пассаже. Правда, по-хитрому: чтобы попасть под постановление, для покупателей отгородили зону, равную 400 квадратным метрам. В остальные залы доступ только продавцам.

Книжный супермаркет во Владимирском пассаже тоже ждет покупателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Книжный супермаркет во Владимирском пассаже тоже ждет покупателейФото: Артем КИЛЬКИН

- Мне нужен Ремарк. Я его здесь не вижу, - обращаюсь я к продавцу.

- А вы введите название нужной книжки на терминале, а я всё принесу! – подсказывает консультант. И действительно, через три минуты желаемая книга была у меня в руках.

После похода по магазинам подумалось вот что: сегодня, когда на улице почти 30-градусная жара, все они хороши тем, что в них работают кондиционеры. Можно хотя бы остыть, сделав вид, что выбираешь новое платье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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