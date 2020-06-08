2020-06-08T22:27:16+03:00
Общество

Июньский град внушительной формы выпал в Ленобласти

Шокированные люди делятся эмоциями и подсчитывают убытки в соцсетях [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Огромный град выпал в июне в Ленобласти. Фото: vk.com/vyborg_newsОгромный град выпал в июне в Ленобласти. Фото: vk.com/vyborg_news
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Огромный град внезапно нагрянул в Ленобласть, минуточку, 8 июня. Внезапная стихия шокировала многих дачников и автомобилистов и застала всех врасплох. Центром притяжения всевозможных видеозаписей и фотографий с места событий стало сообщество «Интересный Выборг» во «Вконтакте».

- Я такого еще не видала! Ни-ког-да! Это поселок Чулково. Град! Ну пока все стоит, но думаю, что ненадолго. Это какой-то ужас! – докладывает с места пенсионерка Галина.

Жители Ленобласти пришли в шок от июньского града в Выборге.Видео: vk.com/vyborg_news

В некоторых местах град был размером с горошинку, а в других – с пельмень. На фотографиях нескольких очевидцев частицы льда и вовсе похожи на острейшее японское метательное оружие – сюрикэн. Попади такой в голову и все, пиши пропало!

Где-то град был даже заостренной формы. Фото: vk.com/vyborg_news

Где-то град был даже заостренной формы. Фото: vk.com/vyborg_news

- В Перово тоже самое. Думала, что стекло лобовое треснет! Но ничего, обошлось, - пишет одна из свидетельниц разбушевавшейся стихии.

Многим людям повезло быстро спрятаться под навес, в дом или машину. По словам очевидцев, град точно был в Кондратьево, Приморске, Кравцово, Приозерске. От опасных «пельмешек», похоже, никто не пострадал, если не считать огороды и хиленькие теплицы.

Огромный град выпал в июне в Выборгском районе Ленобласти.Видео: vk.com/vyborg_news

ИСТОЧНИК KP.RU

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