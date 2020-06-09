Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 июня 2020 года: бесплатное тестирование и разработка плана снятия ограничений

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 9 июня 2020 года. К сожалению, в городе выявили очередные случаи заражения опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердилось заболевание COVID-19 у 18835 человек. 7915 пациентов уже выздоровели, а 392 – умерли в общей сложности. За прошедший день коронавирусом заболели еще 326 человек, а 15 – скончались, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Журналистка «Комсомолки» проинспектировала различные непродовольственные магазины, которым разрешили работать в Санкт-Петербурге с 8 июня, но с рядом важных ограничений. Как оказалось, сложнее всего обстановка в торговых точках с одеждой, в которых закрыты примерочные. На деле же, как оказалось, многие с легкостью нарушают этот запрет. Особенно – магазины нижнего белья.

Власти Северной столицы разрабатывают план снятия ограничений по коронавирусу. Список шагов по возвращению к нормальной жизни озвучат в ближайшие дни. А пока что петербургский ученый советует не гнаться за Москвой, в которой ввели массу послаблений по COVID-19, поскольку существует вероятность прихода новой волны опасной инфекции. К слову, в Смольном поделились обновленной картой распространения коронавируса. Самым зараженным за май районом стал Приморский, а самым «чистым» - Кронштадский.

Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 анонсировали в Комздраве. Анализы будут брать 5 дней – с 15 по 19 июня. «Комсомолка» узнала, кто и каким образом может принять участие в тестировании.

Добавим, что индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге по-прежнему низок. Горожане «нагуляли» на 0,8 балла из возможных 5. Это значит, что в городе из дома выходят очень много людей, что день во время пандемии уже не отличать от дня до атаки коронавируса.