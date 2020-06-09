2020-06-09T10:03:47+03:00
Досуг

«НАШЕ радио» запустило первый сериал в истории радиоиндустрии

Главные герои покажут внутреннюю кухню популярного утреннего шоу «Подъемники» и других программ
Маргарита РЕПИНА
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Ведущие шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.Ведущие шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.
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Ведущие шоу «Подъемники» на «НАШЕм радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков невольно стали участниками необычного эксперимента - теперь их день начинается с камеры смартфона. 8 июня радиостанция запустила первый собственный сериал под названием «День НАШЕго радио».

Теперь лицам радиостанции приходится фиксировать каждый свой шаг. В ироничной манере они раскрывают внутреннюю кухню популярного утреннего шоу «Подъемники» и других знаковых программ. И как же много, оказывается, интересных событий происходит в студии с 7 до 11.00, пока другие сотрудники радиостанции только собираются на работу. Ведущие неотрывно снимают себя, а зрители узнают, кто приезжает на работу раньше всех и сладко спит перед эфиром, у кого нет отбоя от поклонников и другие секреты.

Пилотный выпуск проекта уже доступен в Instagram-сообществе НАШЕ и в одноименном аккаунте в Youtube, и в дальнейшем будет транслироваться эксклюзивно онлайн. Главные герои сериала - те, кого нельзя отправить на «удаленку» и те, кого пощадил строгий режим самоизоляции.

Куда камера приведет героев, зрители узнают в следующих выпусках сериала.

Справка «КП»

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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