2020-06-09T21:35:33+03:00
Общество

Дети из Крыма получили подарки от BABA YAGA в честь 1 июня

Ради праздника волшебница раздала больше сотни презентов
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Дети из Крыма получили подарки от BABA YAGA в честь 1 июня. Фото предоставлено пресс-службой Baba Yaga.Дети из Крыма получили подарки от BABA YAGA в честь 1 июня. Фото предоставлено пресс-службой Baba Yaga.
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Международный День защиты детей в этом году прошел в новом формате, так как все массовые мероприятия под запретом. Однако это оказалось не поводом, чтобы вовсе отменять столь долгожданный праздник для малышей - было бы желание! А желание как раз было: сама BABA YAGA предоставила подарки для ребятишек и «наколдовала» всем отличное настроение в первый день лета.

Современная BABA YAGA вообще больше всего любит радовать малышей и видеть их улыбки. К тому же, она волшебница, так что и подарки от нее необычные! Конструкторы BY в русско-народной тематике, летающая Баба-Яга в ступе, аудиосказки, скворечник, который нужно собрать своими руками, самолет на радиоуправлении…

Подарки получили более 150 детей из Симферопольского района; 6-летний Вова, получив красочный радиоуправляемый самолет, сначала не мог вымолвить ни слова от волнения, а затем признался, что получить такую игрушку было его давней мечтой. Что ж, для Бабы Яги это как бальзам на душу: когда удается воплотить детские мечты в жизнь, чего еще можно желать?

Доставку подарков до малышей организовала некоммерческая организация «Наше будущее» совместно с волонтерами Общественного совета Симферополя и благотворительным движением помощи детям «Чудо».

- Из-за коронавируса мы решили изменить формат торжества в этом году, но все равно подарили детишкам ощущение праздника и радости, которых сейчас многим не хватает, - отметила член Общественного совета Симферополя и глава НКО Ксения Дурягина.

Еще больше о современной BABA YAGA можно узнать на ее сайте www.baba-yaga.com.

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