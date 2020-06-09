2020-06-09T17:21:42+03:00
Общество

Как не стать жертвой мошенников во время пандемии

У злоумышленников появились новые методы обмана
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Как не стать жертвой мошенников во время пандемии. Фото предоставлено пресс службой МТС.Как не стать жертвой мошенников во время пандемии. Фото предоставлено пресс службой МТС.
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На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых петербуржцев. Во время пандемии у злоумышленников появились новые методы обмана. Вместе с экспертами МТС разбираем самые распространенные ситуации и рассказываем, как избежать неприятностей.

Уловки с социальными выплатами

В связи с эпидемией часть петербуржцев может рассчитывать на особые выплаты от государства. Многие из нас хотят их получить. Злоумышленники пользуются ситуацией и рассылают сообщения - смс или по электронной почте - с предложением получить полагающиеся от государства деньги — быстро, без проблем, онлайн. Для этого нужно кликнуть по ссылке, зайти на определённый сайт и заполнить там заявление. Вот только сайт, на который предлагается зайти, может оказаться с вирусом.

Поэтому заполняйте заявления только на сайте «Госуслуги». Даже если в сообщении ссылка ведет на него, лучше перестраховаться и зайти на ресурс самостоятельно из поисковой системы или закладок.

Сбор благотворительной помощи

Мошенники часто пользуются нашим желанием помочь другим. Например, размещают объявления в соцсетях о сборах средств на оборудование для больниц, средства защиты для медицинских работников, разработку вакцины или помощь ученым. Причем, выглядит все довольно правдиво, еще и с фотографиями.

Чтобы ваша помощь действительно дошла до адресата, помогайте проверенным фондам и некоммерческим организациям или тем, кого знаете лично. А если готовы выделить время и силы - запишитесь в волонтеры.

Возврат средств за путевку

Будьте осторожны, если вам предлагают возврат средств за путевку или билеты, которые отменили в связи с пандемией. Мошенники часто обзванивают несостоявшихся отдыхающих, представляясь сотрудниками авиакомпании, туроператора или страховщиками, и предлагают вернуть деньги. Всего лишь нужно сообщить данные банковской карты для перевода. Если вас удастся «развести», можете попрощаться не только с деньгами, потраченными на отдых, но и со всем, что находится на вашем счету. Поэтому по вопросам возврата средств необходимо самому позвонить в вашу авиакомпанию или туристическую фирму. Телефоны большинства популярных в России авиакомпаний мы собрали на этой странице.

Имитация служб доставки

Чаще других от таких мошенников страдают службы доставки и сервисы с бесплатными объявлениями. Злоумышленники создают сайты-копии популярных ресурсов: часто они схожи внешне, а в адресе расходится лишь одна буква или знак. И невнимательный клиент заказывает товар не у проверенной компании, а у мошенника. Поэтому не теряйте бдительность, обращайте внимание на адрес сайта, не переходите по неизвестным ссылкам и проверяйте, есть ли значок “замка” в браузере перед адресом сайта. Подробнее о том, как уберечься от интернет-мошенников, мы рассказывали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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