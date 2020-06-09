2020-06-09T20:30:46+03:00
Общество

Александр Дрозденко о выходе из режима самоизоляции Ленинградской области: с 15 июня 2020 года открываются ледовые катки, фитнес-клубы и детские площадки

Ленинградская область все активнее выходит из режима самоизоляции, 15 июня здесь откроются фитнес-клубы, детские площадки. Не исключено, что в ближайшие дни из «красной зоны» в «желтую» переведут Всеволожский и Ломоносовский районы
Полина ШАНДРАК
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В Ленинградской области с 15 июня 2020 года открываются ледовые катки, фитнес-клубы и детские площадки.В Ленинградской области с 15 июня 2020 года открываются ледовые катки, фитнес-клубы и детские площадки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ленинградская область наравне с Москвой и Санкт-Петербургом продолжает поэтапный выход из режима самоизоляции из-за коронавируса. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram рассказал, что изменится для жителей с 15 июня 2020 года.

Отвечая на вопросы подписчиков, он отметил, что с 15 июня начнут работать ледовые катки. Так, в «красной» зоне разрешат только индивидуальные и парные занятия, в «желтой» увеличат количество хоккеистов на льду - до 12 человек. А вот в «зеленой» возобновятся как тренировки у хоккейных команд, так и групповые катания.

Не первый день спрашивают у Дрозденко: ну когда же откроются финес-залы? Зожники, ликуйте! С 15 июня. Губернатор пояснил, что в «зеленой» и «желтых» зонах будут более свободный график посещения, а вот в «красной» станут доступны только одиночные и парные занятия по предварительной записи.

Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти.Фото: СОЦСЕТИ

Заскучали и детишки! Им не терпится покататься на качелях и полепить куличики в песочницах. Как-никак, а ребятня привыкла играть на детских площадках, тем более при такой-то погоде. Вот их родители и интересуются, когда же это станет возможно.

- В ближайшее время. Не позже 15 июня, - ответил Александр Дрозденко в Instagram, комментируя вопрос подписчицы из Всеволожска (находится в «красной» зоне).

Немало расспросов и о датах перевода Всеволожского и Ломоносовского районов из «красной» зоны в «желтую». Глава Ленобласти обратил внимание на то, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По его словам, при отсутствии в этих районах новых случаев заболевания COVID-19 это вполне вероятно с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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