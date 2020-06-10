2020-06-10T01:09:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 июня 2020 года: сроки снятия ограничений и новый антирекорд самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 10 июня 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 10 июня 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 10 июня 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 10 июня 2020 года. Увы, инфекция вновь настигла большое количество горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболевание COVID-19 подтвердили у 19153 человек. 8101 пациент уже выздоровел, а 433 – умерли в общей сложности. За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 318 человек, а 41 – скончался, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Губернатор Александр Беглов дал большое интервью, в котором ответил на все актуальные вопросы о будущем снятии ограничений по коронавирусу. К примеру, к концу июня откроется навигация по рекам и каналам, а также наконец-то заработают салоны красоты.

Индекс самоизоляции установил пока что абсолютный антирекорд – 0,7 балла из возможных пяти. Что поделать, ведь зной и духота вывели массу петербуржцев на улицу. К слову, журналистка «Комсомолки» прогулялась по пляжу в парке 300-летия Санкт-Петербурга, где было море отдыхающих и купающихся, и попыталась выяснить, почему горожане рискуют, и не бояться ли они заразиться.

Комздрав рассказал подробности еще 41 смерти от коронавируса. Все больные скончались в мае и начале июня. Помимо COVID-19 они страдали хроническими заболеваниями. Возраст самого молодого умершего мужчины – 36 лет, а женщины – 38.

Добавим, что почти 19 тысяч человек обследовали на опасную инфекцию за прошедший день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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