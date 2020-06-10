Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ «Авента-М», один из которых вспыхнул в петербургской больнице Святого Георгия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает произведенные им аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Причиной стало требование Росздравнадзора вывести приборы из эксплуатации после двух пожаров в Москве и Санкт-Петербурге. Их жертвами стали восемь человек, в том числе шесть – в петербургской больнице Святого Георгия.

- В связи с решением Росздравнадзора о приостановлении применения АИВЛ «Авента-М» произведенных после 01.04.2020, АО «УПЗ» приняло решение об обязательном проведении программы по дополнительной проверке аппаратов на функциональность и безопасность, - говорится в письме приборостроительного завода, опубликованного Росздравнадзором и размещенном на сайте сертификационного центра «Невасерт».

Производитель обязуется нести все расходы по транспортировке и хранении аппаратов.

Напомним, что пожар в петербургской больнице Святого Георгия произошел ранним утром 12 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что пожар в петербургской больнице Святого Георгия произошел ранним утром 12 мая. По словам дежуривших врачей реанимационного отделения, в палате загорелся аппарат ИВЛ, после чего вспыхнул подаваемый к нему кислород.

На месте моментально погибли пять пациентов. Смерть еще одной женщины подтвердили позднее. После этого в больнице перестали использовать все имеющиеся в наличии «Авенты», позднее клиника купила аппараты ИВЛ китайского производства.

А через несколько дней после петербургского ЧП и с учетом пожара в московской больнице, произошедшем 9 мая, Росздравнадзор рекомендовал вывести из обращения приборы уральского завода до выяснения причин обоих происшествий. На данный момент точного ответа следствие пока не дало.

Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ для дополнительной проверки. Фото: Росздравнадзор.

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