Вклад в экологию: как поправки в Конституцию помогут сохранить здоровье планеты

Среди тем, которых касаются эти поправки, есть и экологическая повестка. В частности, новый пункт в статье 114, где перечислены полномочия правительства, закрепляет за Кабинетом министров обязанность воспитывать экологическую культуру у граждан, формировать в обществе ответственное отношение к животным, создавать благоприятные условия жизни, снижая при этом негативное воздействие предприятий на окружающую среду, и так далее.

- Этих понятий в Конституции не было, они для нее новые, однако их приоритетность никем не оспаривается, - подчеркнул на заседании рабочей группы по внесению поправок депутат Госдумы Андрей Макаров.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ

Тема экологии - для Санкт-Петербурга не пустой звук. В городском правительстве к решению задач по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности стараются подходить комплексно: с одной стороны, вести активную работу по улучшению экологической обстановки, с другой - максимально оперативно выявлять, пресекать и предотвращать нарушения в сфере охраны воды, воздуха, недр и животных региона.

- Для Петербурга работа по охране окружающей среды - в приоритете, - неоднократно подчеркивал губернатор Александр Беглов.

И вот закономерный результат такого подхода. Во втором квартале 2020 года Петербург вышел на восьмое место в Национальном экологическом рейтинге регионов, который рассчитывается по оперативным данным об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

- В предыдущем квартале наш город был десятым, - уточнили в пресс-службе администрации города.

Для Петербурга работа по охране окружающей среды - в приоритете.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, этот рейтинг существует уже 13 лет. И впервые с момента его существования сводный экологический индекс нашего города составил 64 пункта из 100 возможных. Для сравнения: худший показатель был летом 2011-го - всего лишь 40 пунктов и 66-е место в рейтинге. Дальше город потихоньку выкарабкивался из этой ямы, и начиная с зимы 2018/19 года ни одного провала - только уверенный рост.

За счет чего удалось достичь такого прогресса? С одной стороны, конечно, повлияла пандемия: из-за введения ограничений на дорогах стало меньше машин, закрылись небольшие предприятия сферы обслуживания, которые загрязняли окружающую среду. И шутка про «воздух настолько очистился…» уже перестала быть шуткой.

С другой стороны - еще раз обратим внимание: ситуация улучшается планомерно. И до карантина был сделан целый ряд шагов, которые положительно повлияли на городскую экологию.

- У нас идет планомерный вынос предприятий за городскую черту, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый Крест» Юрий Шевчук. - Кроме того, многие крупные предприятия переоборудовали свои производства, перешли исключительно на обрабатывающие циклы. Например, автомобильные заводы только собирают машины из имеющихся деталей, а не производят эти детали в доменных печах. Кроме того, появились объездные дороги, и воздух в черте Петербурга действительно стал чище.

Конечно, работы предстоит еще много, триггерные, проблемные точки так быстро не убрать. В частности, экологи обращают внимание на то, что в городе не увеличивается количество зеленых насаждений, канализационные трубы изнашиваются быстрее, чем укладывают новые, увеличивается количество онкобольных, а это тоже во многом следствие экологических проблем. В общем, двигаться есть куда. И тематические поправки в Конституцию, по словам экспертов, - это важный шаг на пути к оздоровлению окружающей среды.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Вопросы, связанные с экологическим образованием, формированием экологической культуры, снижением негативного воздействия на окружающую среду - все то, что мы говорим и что есть в отдельных подзаконных актах, будет закрепляться в Основном Законе страны. Это будет фундамент для решения всех наших экологических проблем. Это выбор каждого из нас: что мы будем делать завтра и какая планета достанется нашим детям и внукам».

(Денис БЕЛЯЕВ, глава Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.)

Почти полвека сюда свозили опасные отходы из разных регионов страны. Фото: poligon.spb.ru

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

Чтобы показать, за счет чего улучшается экологическая ситуация в Петербурге, «Комсомолка» решила вспомнить, что сделано только за последнее время.

Чистят Смоленку

Это уже третий этап, часть которого входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Напомним, Смоленка, протекающая по территории Василеостровского района, считается одной из самых грязных рек города. По оценкам специалистов, со дна реки, протяженностью немногим меньше четырех километров, должны извлечь более 100 тысяч кубометров донных отложений.

- В 2020 году запланирована расчистка русла реки на участке от Смоленского до Наличного моста, - пояснили в Комитете по природопользованию. - Это чуть более полутора километров.

Как добавили в ведомстве, всего в ближайшие полтора года (окончание работ запланировано на октябрь 2021-го. - Прим. ред.) со дна реки планируют достать более 40 тысяч кубометров отложений. Кроме того, из Смоленки достанут крупногабаритные затопленные предметы, а берега очистят от мусора.

Кстати, чистят Смоленку уже третий год. Проектную документацию разработали в 2016-м, а к работам приступили в 2018-м. За прошедший период удалось расчистить два из четырех участков, в том числе 768 метров в рамках нацпроекта. Из федерального бюджета на это выделено более ста миллионов рублей.

- Это должно улучшить экологические условия жизни для 21 тысячи человек, - подсчитали в Федеральном агентстве водных ресурсов.

«Красный бор» - больше не петербургская проблема

Под национальный проект «Экология» попал и печально известный полигон «Красный бор». Почти полвека туда свозили опасные отходы из разных регионов страны, в том числе из прибалтийских республик Союза, пока им вплотную не занялись экологи, забив тревогу. Прием прекратился в 2014 году. К тому моменту на полигоне было 2 миллиона тонн промышленных и химических отходов с первого по четвертый класс опасности.

Свозились отходы со всей страны, а страдает от этого и расплачивается рублем только Петербург. Не кажется ли, что это очень несправедливо? Очень долго власти Петербурга добивались полной передачи полигона в федеральную собственность. В итоге эта новость стала подарком всем жителям города на Новый, 2020 год: постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал аккурат за несколько дней до праздника.

- Передача снимает с Санкт-Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей, - напомнили в Смольном. - Вопрос о передаче «Красного бора» в федеральную собственность поднимался с 2010-го, однако административно этот вопрос удалось решить лишь сейчас, спустя ровно 50 лет после его ввода в эксплуатацию.

Вопрос о передаче «Красного бора» в федеральную собственность поднимался с 2010 года. Фото: poligon.spb.ru

Теперь «Красный бор» будет рекультивирован за счет средств федерального проекта «Чистая страна». После его передачи в федеральную собственность проблему поручено решать госкорпорации «Росатом».

- Через 6 лет эта экологическая проблема будет решена и для нашего города, и для Ленинградской области, - говорит Александр Беглов.

Создана мобильная экологическая дежурная служба

Она работает круглосуточно и оперативно реагирует на информацию о чрезвычайных ситуациях, авариях, экологических катастрофах. Новую службу создали в апреле, и только за первый месяц работы в дежурную службу позвонило около 100 жителей города. А всего с 1 апреля по 1 июня к экологам обратились 239 человек. Людей волновали сбросы сточных вод, незаконные свалки, состояние воздуха, а также спасение диких животных.

- Мобильность новой службы позволила оперативно отреагировать на ряд сообщений, - рассказывают в Комитете по природопользованию. - В Приморском районе удалось пресечь незаконную деятельность по сбросу отходов в неположенном месте, в Петроградском районе спасли осоеда, занесенного в Красную книгу Санкт-Петербурга. Также на сообщение о разливе нефтепродуктов на акватории реки Черной моментально отреагировала аварийная бригада.

- С каждым днем на экологическую горячую линию поступает все больше звонков, - говорит председатель комитета Денис Беляев. - Это говорит о том, что жители Петербурга не остаются равнодушными к вопросам охраны окружающей среды. Благодаря активной гражданской позиции петербуржцев, их ответственному отношению к природе удается максимально оперативно принять меры.

Звонки в мобильную экологическую дежурную службу принимаются в режиме 24/7 по телефону 8 (812) 417-59-36.

Работает программа по сохранению биоразнообразия

Проще говоря, в Петербурге спасают животных. А потом отпускают на волю, в дикую природу. Самая известная история - это, конечно, тюлени и нерпы, которых выхаживают в Центре реабилитации морских млекопитающих при «Водоканале». Сюда со всего Петербурга, со всей Ленобласти везут бельков, оставшихся без мам: потерявшиеся израненные комочки за пару месяцев благодаря заботе сотрудников центра превращаются в упитанных ухоженных молодых животных. И их выпускают на свободу: в Финский залив или Ладожское озеро. Всего за 7 лет работы центра здесь спасли 78 тюленят и нерпят, которые были обречены, оставшись одни на льдине. Это, кстати, тоже часть программы сохранения биоразнообразия, о которой говорится в поправках.

- Спасение морских млекопитающих - это часть защиты Балтики, - говорит Александр Беглов. - Город многое сделал для очистки вод и выполнения жестких международных рекомендаций Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ).

Кроме того, Комитет по природопользованию регулярно возвращает в природу диких птиц. В частности, на днях на территории заказника «Северное побережье Невской губы» сотрудники ведомства выпустили две серые неясыти, спасенные петербуржцами прошлым летом и прошедшие полный цикл лечения и реабилитации в ветклинике.

- Наша задача - создание условий для устойчивого существования животного мира как неотъемлемого элемента природной среды, - говорит Денис Беляев. - Поэтому эффективной мерой сохранения биоразнообразия является создание особо охраняемых природных территорий. Это позволяет сохранить то, без чего жизнь диких животных в условиях естественной свободы практически невозможна, - среду их обитания.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Завершен первый этап рекультивации полигона «Новоселки»: выполнено 70 процентов работ, террикон надежно укрыт. Рекультивация будет способствовать обеспечению природоохранных функций и восстановлению нарушенных земель для последующего использования территории. Теперь от полигона практически нет запаха, от которого годами страдали жители Приморского и Выборгского районов.

- В рамках нацпроекта «Экология» за прошлый год в городе ликвидированы 273 незаконные свалки.

- В мае был создан Экологический совет при губернаторе Санкт-Петербурга, который займется разработкой долгосрочной экологической политики города.

- В 2019 году ликвидировано 24 прямых выпуска в Карповку, что позволило повысить уровень очистки сточных вод до 99 процентов.

- Приведены в порядок значительные участки Муринского ручья и Кронверкского канала. Полностью восстановлены Верхний и Нижний Орлиные пруды системы водоснабжения фонтанов Петергофа.

- К 2024 году планируются к созданию три новых государственных природных заказника: «Шунгеровский» и «Ораниенбаумский» в Петродворцовом районе и «Сестрорецкие дюны» в Курортном районе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Особое внимание город уделяет экологическому просвещению. Даже сейчас, в период пандемии, жителей Петербурга стараются знакомить с самыми живописными уголками природы. Так, в начале мая Комитет по природопользованию запустил онлайн-туры по заповедникам и особо охраняемым природным местам Петербурга. Они размещены на Экологическом портале Санкт-Петербурга infoeco.ru.

- Можно виртуально выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на родник на горе Ореховой, узнать, какой лес растет и ценится на особо охраняемых природных территориях Петербурга, побывать на острове Котлин и многих других необыкновенно красивых и ценных для городской местности уголках, - рассказали в Смольном.

Среди памятников природы, по которым можно «погулять»: «Дудергофские высоты», государственный природный заказник «Западный Котлин», Комаровский берег, памятник природы «Парк Сергиеевка» и государственный природный заказник «Сестрорецкое болото».

- 3D-тур создан с целью экологического просвещения жителей и гостей города, - подчеркнули в комитете.