Как соцработники помогают петербуржцам

Отношение государства к пожилым, детям и инвалидам - лакмусовая бумажка состояния общества. Петербургская система соцзащиты считается одной из самых передовых в России. Направления, по которым уже не первый год работает город на Неве, отчасти предвосхитили, а отчасти дополнили поправки в Конституцию России, которые вводят в главный закон страны социальные гарантии: достойную оплату труда и пенсии, защиту семьи и детства и всяческую социальную поддержку.

Соцполитика Петербурга строится на фундаменте региональной программы под названием «Социальная поддержка граждан». Она призвана сделать общество региона стабильным и процветающим за счет повышения благосостояния и качественного соцобслуживания.

Программа стартовала в 2018 году. Она стоит на шести «китах», каждый раздел посвящен отдельной проблематике. Только за прошлый год в рамках программы провели 260 разных мероприятий, которые сделали жизнь стариков, многодетных родителей и маломобильных петербуржцев чуточку проще. На это потратили почти 84 миллиарда рублей. Всего же на программу, рассчитанную до конца 2023 года, выделили более полумиллиарда рублей.

150 НА ОДНОГО

Сегодня в Петербурге работают 124 организации социального обслуживания, из них 86 - государственные. В систему входят комплексные центры, социально-реабилитационные центры для инвалидов, центры помощи семье и детям, дома ветеранов войны и труда, психоневрологические интернаты, дома-интернаты. Одни помогают петербуржцам на дому, другие приглашают в полустационары и стационары.

По последним данным Смольного, разными социальными услугами пользуется около 3 миллионов жителей города. При этом соцработников в Петербурге не так-то много - всего 20 тысяч человек. Нехитрым подсчетом выходит, что за каждым соцработником закреплено в среднем 150 страждущих. Всем им нужна помощь в быту или социально-медицинские услуги, психологическая поддержка или адаптация в обществе, оздоровление или ни больше ни меньше помощь в выживании.

- Каждый день соцработники спешат на помощь ветеранам войны, труда, инвалидам, многодетным, детям, оставшимся без попечения родителей, и выполняют свой долг, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя специалистов с Днем соцработника. - Главное в этой службе, я бы сказал, даже не работа - забота о людях, попавших в сложную ситуацию. А когда служишь людям, всегда отдаешь им частичку своего сердца, своей души.

В городе становится все больше пандусов, а в метро создана специальная служба, которая помогает пассажирам с ограниченными возможностями.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы соцучреждения работали качественно и «подбирались» все ближе к домам нуждающихся, а то и навещали их сами, из городского бюджета выделяют приличные суммы. Например, в 2019-м только на капремонт потратили почти 320 миллионов рублей, на эти деньги отремонтировали три десятка учреждений соцзащиты. Еще 20 с лишним миллионов вложили в оснащение оборудованием, техникой и транспортом.

Без малого 50 миллионов рублей в 2019-м ушло на пандусы и подъемники для колясок. Ситуация с безбарьерной средой в городе действительно улучшается.

- При этом проблема доступности пешеходных путей движения - занижение тротуаров, поребриков - остается актуальной в силу того, что объемы работы просто огромные, особенно в жилых районах, - отмечает глава правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Юлия Яганова. - Очень изменилось в лучшую сторону метро и другой общественный транспорт. Музейные комплексы сделали доступными, где это возможно. Магазины и кинотеатры решают проблему с переменным успехом. А вот общепит хромает, особенно в историческом центре. Все грустно и с гостиницами. Самой же больной проблемой остается адаптация выходов для инвалидов-колясочников из жилых домов.

КОГДА ЛЬГОТЫ ИДУТ К ВАМ

Прошлым летом в Петербурге заработала первая в стране служба «социальных участковых». С привычными нам участковыми у них много общего: за каждым специалистом закреплен свой участок, на котором он наводит порядок. Вот только порядок этот лежит не в плоскости общественного спокойствия, а в сфере социальной справедливости. Одним «социальные участковые» помогают с оформлением документов и льгот, другим - с трудоустройством или лечением. Словом, каждому по потребностям.

Неудивительно, что молодая служба вошла в число финалистов премии «Лучшие региональные практики» Экспертного института социальных исследований.

- Служба «социальных участковых» - это новый подход к социальной политике: когда не люди бегают за льготами, а льготы «приходят» к ним в дом, - отметил Александр Беглов. - Нашему примеру уже последовали другие регионы.

Только за первые полгода работы «социальные участковые» помогли составить индивидуальные программы 75 300 петербуржцам, из которых 70 процентов оказались пожилыми людьми. При этом 25 000 человек, которых навестили участковые, получили комплексные соцуслуги впервые.

Каждый специалист в едином центре телефонного обслуживания принимает около 80 звонков в день.Фото: Артем КИЛЬКИН

30 марта служба «социальных участковых» запустила свой единый центр телефонного обслуживания: 8 (812) 576-0-576. Только за первые 5 дней работы горячей социальной линии - на пике распространения коронавируса - на нее дозвонились 2394 человека. Всего за первые 2 месяца работы участковые приняли более 11 300 вызовов, на каждого специалиста приходится примерно 80 звонков в день.

Большинство обращений - на сегодня таких около 8000 - касается коронавируса со всеми вытекающими. Пока действовал режим самоизоляции, спрашивали о бесплатных продуктовых наборах и дистанционном получении пенсии. Интересовались, почему в аптеках нет защитных масок, как получить больничный лист и как встать на учет в службу занятости, если из-за пандемии потерял работу. Но большинство просило помочь с доставкой продуктов и лекарств на дом: такие просьбы социальные участковые принимали и обрабатывали ежедневно.

Не дать старикам погибнуть от голода в период самоизоляции стало задачей всех соцработников города. На базе учреждений соцобслуживания во всех районах Петербурга организовали мобильные бригады, в которые вошло около 3500 человек. Облачившись в перчатки и маски, они стали не только разводить продукты, покупать лекарства и выносить мусор, но и поддерживать психологически. Только за первый месяц самоизоляции мобильные бригады навестили более 34 000 человек.

АРМИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Вместе с медиками и соцработниками в авангарде борющихся с коронавирусом оказались и волонтеры. Волонтерское движение всевозможных направлений было хорошо развито в Петербурге и раньше, но пандемия заставила всех, кто готов помогать ближним, мобилизоваться и объединиться.

По последним данным, на подмогу вызвалось более 4400 петербургских волонтеров, из которых аккредитовали и обучили свыше 3000 человек. С начала пандемии молодые ребята и люди «серебряного возраста», не способные остаться в стороне, отработали около 20 000 заявок.

Добровольцам нашли применение даже во временном госпитале в «Ленэкспо». Задачей волонтеров стало отвечать на вопросы людей и помогать медперсоналу. И очень скоро это дало поразительный эффект.

- Пациенты реагируют на нас очень положительно: основной запрос - это общение, людям его действительно не хватает, - рассказал сотрудник Российского Красного Креста и доброволец Центра городских волонтеров Денис Моисеев. - Для медперсонала наше присутствие тоже помощь: когда ты им готов помочь, поддержать, развезти еду пациентам, им становится легче и приятнее. Все это положительно влияет на общую атмосферу, что приводит к скорейшему выздоровлению, да и сотрудники меньше выгорают на работе.

ПО ВИРУСУ - РУБЛЕМ

Главная составляющая соцподдержки, на которую отводится больше всего внимания и финансов, - выплаты. За прошлый год материальную поддержку получили 2,5 миллиона жителей Петербурга, а общая сумма выплат превысила 61 миллиард рублей.

Коронавирус сделал пожилых, многодетных, инвалидов и малообеспеченных еще уязвимее. А потому для таких категорий горожан оперативно организовали дополнительные выплаты.

На средства индивидуальной защиты выделили более 1,8 миллиона рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожилым и инвалидам

В середине мая выплату 2000 рублей получили 298 300 человек. В сумме на это выделили почти 597 миллионов рублей. Рублем поддержали инвалидов первой группы, маломобильных петербуржцев старше 80 лет, инвалидов второй группы старше 74 лет, а также горожан от 65 лет, которые находятся на соцобслуживании на дому.

На втором этапе, который стартовал в конце мая, выплату 2000 рублей обеспечили всем пенсионерам старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции. На это выделили почти 818 миллионов рублей. Выплаты получили 400 тысяч пенсионеров.

На маски и перчатки

С конца мая петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным, семьям с ребенком-инвалидом, семьям с приемными детьми-сиротами стали выплачивать деньги на средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. На каждого получателя выплаты, в том числе ребенка, положено 800 рублей. На это город выделил из резервного фонда почти 1,5 миллиарда рублей. Всего деньги на маски получило свыше 1,8 миллиона горожан.

Соцработникам

- Соцработники, как и медики, сегодня на переднем крае борьбы с пандемией, - отметил Александр Беглов. - Понимая это, правительство установило выплаты для работников социальных стационаров, работающих в условиях эпидемии с повышенной нагрузкой. Размер разный, в зависимости от того, кто чем занимается и сколько работает, от 10 000 до 60 000 рублей.

За смены, отработанные с середины апреля по середину мая, поощрили более 500 сотрудников 10 стационаров города. В сумме специалисты получили более 40 миллионов рублей. Выплаты обещают не прекращать до середины июля, на них подготовили 154 миллиона рублей.

- На сегодня стимулирующие выплаты не коснулись соцработников, оказывающих услуги на дому. Безусловно, это несправедливо, - отметил Беглов. - Уверен, найдем способ решить эту проблему.

А ЧТО ЕЩЕ?

О пожилых

По данным на 2019 год, в Петербурге проживало почти 1,4 миллиона пенсионеров, это более четверти всего населения города. Одна из главных задач петербургской социальной политики - повысить качество жизни пожилых горожан. Но что скрывается за этими красивыми словами?

- Наша цель - максимально продлить пребывание людей пожилого возраста в привычных домашних условиях и уменьшить очереди в стационарные учреждения, - объяснил глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. - Для этого используем так называемые стационарозамещающие технологии: предоставляем сиделок и «тревожные кнопки», размещаем в социальных домах одиноких пожилых.

По оценке главы общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елены Тихомировой, пандемия изменила работу с пожилыми в лучшую сторону.

- Нам стали уделять больше внимания и соцслужбы, и правительство в целом, - отмечает блокадница. - Вирус заставил задуматься, для чего люди живут и какая помощь им нужна, чтобы жить. Социальная служба изменилась, ее роль возросла: стали работать четче, внимательнее. Соцработникам в ножки нужно поклониться! И не помешало бы их количество увеличить, ведь Петербург - город большой. Многие положительные изменения должны остаться с нами и после окончания пандемии. Главное - не забывать, что в Петербурге есть разные люди разного возраста.

С сентября все ученики младших классов будут получать бесплатное горячее питание в школах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О семьях с детьми

На выплаты, помощь с жильем, образованием и отдыхом и другие категории семейной поддержки в 2019-м потратили 21,4 миллиарда рублей. Только на ежемесячные пособия для 154 400 семей, из которых свыше 45 200 - многодетные, ушло почти 6 миллиардов. Еще 1,5 миллиарда рублей выплатили детям-сиротам.

Недавняя поправка в Социальный кодекс Петербурга поддержала малообеспеченных родителей - тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума на одного члена семьи (на первый квартал 2020 года - 11 561 рубль 90 копеек). В таких семьях ежемесячная выплата 5588 рублей положена на каждого ребенка от 3 до 8 лет.

Не забывают и о тех семьях, в которых по общим меркам все хорошо: с начала нового учебного года всех учеников начальных классов обеспечат в школе бесплатным горячим питанием. Но чем еще можно помочь среднестатистической петербургской семье?

- Основная задача - решить вопрос летнего отдыха: лагеря, в которые дети смогли бы выбраться из четырех стен, должны заработать реально, а не виртуально, - подчеркивает сопредседатель общественной организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. - Важно реализовать все федеральные меры поддержки многодетных и других категорий семей в полной мере и до конца.

СКАЗАНО!

«В любом случае, при любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума, а также закрепить в Основном Законе принципы достойного пенсионного обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий».

(Владимир ПУТИН, президент России)

ДОСЛОВНО

«Даже при вынужденной корректировке бюджета мы не сократили ни одну социальную программу, ни одного вводимого социального объекта. Сегодня у нас появилась возможность подвести под систему социальной поддержки мощное основание. Среди предложений и дополнений в Конституцию России есть поправки об обязательном социальном страховании, адресной социальной поддержке граждан и индексации пособий и иных социальных выплат. Это очень важно. 1 июля у петербуржцев будет возможность за это проголосовать».

(Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга)

КОНКРЕТНО

Какие социальные гарантии принесут поправки в Конституцию?

- Гарантированный МРОТ не меньше величины прожиточного минимума.

- Индексация пенсий не реже одного раза в год.

- Обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка, индексация социальных пособий и выплат.

- Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины.

- Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

- Условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния россиян, уважение человека труда, сбалансированность прав и обязанностей гражданина.

КСТАТИ

В этом году премию правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» получили 27 специалистов. Их наградили в семи номинациях суммами от 50 000 до 150 000 рублей.

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