Безопасные каникулы: Что важно знать о железной дороге, чтобы не допустить трагедии

Помните анекдот: «- Где ты провел каникулы, Вовочка? - Первые три дня на Эвересте. - А остальные? - Остальные в гипсе...»? Увы, для некоторых семей такие шутки этим летом вполне могут стать правдой. Границы закрыты, детские лагеря пока не работают, отпуска многие родители отгуляли еще во время нерабочих дней. А значит, дети будут предоставлены сами себе. Поэтому родителям так важно найти время и рассказать ребятам о главных правилах безопасного поведения. В том числе на железной дороге, особенно если ваш ребенок проведет лето на даче или где-то в пригороде, где попасть на железнодорожные пути гораздо проще.

Эти правила просты, а некоторые даже могут показаться банальными. Но только на первый взгляд. Все они проверены временем и выстраданы, поэтому отнеситесь к ним серьезно.

Как в кино - не бывает

Наверняка и вы, и ваши дети любите смотреть фантастику, играете в компьютерные игры, где главные герои выполняют массу трюков и мгновенно, одним щелчком пальца, заставляют подчиняться любую технику. В жизни такой суперсилы не бывает. Зато есть физика. Представьте себе движущийся пассажирский поезд. Его скорость 100 км/ч. Заметив человека, машинист включает тормоз, но мгновенно состав не остановится, тормозной путь составит примерно 600 метров, а то и больше - зависит от погодных условий. Если человек решил по-быстрому проскочить перед идущим поездом, он всегда рискует жизнью. А если в спешке он поскользнулся, замешкался или упал - шансов выжить нет.

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ЗАПОМНИТЕ: переходить железную дорогу там, где нет специального пешеходного перехода со светофором, пешеходного моста или тоннеля, можно только тогда, когда вы убедились, что поезд не ближе, чем за 500 метров. Дети не могут примерно рассчитать это расстояние, поэтому должны переходить железнодорожные пути только в сопровождении взрослых.

Музыка может убить

Конечно, не в прямом смысле. Объясните ребенку, что очень опасно переходить железнодорожные пути в капюшоне или слушать на ходу музыку через наушники. А ведь некоторые при этом умудряются еще играть в игры или переписываются с друзьями. Все это снижает бдительность, мешает вовремя увидеть и услышать поезд. К сожалению, большая часть трагических случаев, когда люди попадают под поезда, происходит из-за игнорирования именно этого правила. Даже если вы знаете, где и когда ходят пассажирские поезда, помните, что составы могут двигаться и не по расписанию, например, грузовые или маневровые локомотивы.

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ЗАПОМНИТЕ: снять наушники или выключить музыку нужно минимум за 10-20 метров до железнодорожных путей. Тогда можно спокойно оглядеться и услышать шум приближающегося поезда.

Смертельное напряжение

Знает ли хоть кто-то из школяров, как устроен электропоезд? Вряд ли. Между тем рабочее напряжение контактной сети переменного тока равно 27,5 тысячи вольт. Такое представить страшно! При этом смертельный удар человек может получить на расстоянии двух метров от поезда или воздушных линий электропередачи. Секундная вспышка - и все! Полученная электротравма почти всегда приводит к смертельному исходу. Предупреждающие об этой опасности знаки установлены везде, но ежегодно от электротравм на железной дороге все равно гибнут люди. Это любители залезать на вагоны, мосты и опоры контактной сети. Почти все они - подростки, побуждаемые любопытством и жаждой острых ощущений.

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ЗАПОМНИТЕ: нельзя залезать на опору контактной сети, ферму моста, подниматься на вагон или цистерну, приближаться к проводам. Может быть, в соцсетях вы видели «крутые» фото «зацеперов», но на самом деле такое хобби смертельно опасно.

Темнота - враг молодежи

Движущийся в темноте человек виден при свете прожектора только на расстоянии 60 метров. Это оставляет машинисту только две секунды на то, чтобы среагировать. И даже экстренное торможение может не помочь в данной ситуации. Мы уже писали, что тормозной путь поезда может составлять от 600 до 1000 метров!

ЗАПОМНИТЕ: по силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно даже приблизительно определить скорость поезда и расстояние до переезда. В темноте переходить железнодорожные пути нужно только по специально оборудованным переходам.

Опасная тяга

Полагать, что попасть под поезд можно, только если зацепиться чем-нибудь за состав или в случае головокружения, - опасное заблуждение. Если стоять достаточно близко к поезду, движущемуся со значительной скоростью, человека может буквально «толкнуть» под состав. Это связано с тем, что между человеком и поездом создается зона более низкого давления. Неожиданного, пусть и несильного толчка воздуха может хватить, чтобы человек покачнулся и сделал шаг. Особенно если это ребенок.

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ЗАПОМНИТЕ: безопасное расстояние от железнодорожных путей - 5 метров.

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Как выросла скорость поездов

Первый поезд по Царскосельской железной дороге шел со скоростью 32,8 км/ч. Сегодня средняя скорость пригородного электропоезда 100 км/ч, поезда дальнего следования - 140 км /ч, а скоростные и высокоскоростные поезда способны развивать скорость до 250 км/ч.

КОНКРЕТНО

Правила нахождения на железной дороге

- Переходите железную дорогу только в специально оборудованных местах.

- Не залезайте на крыши вагонов и фермы мостов!

- Не прикасайтесь к проводам!

- Не подлезайте под вагоны!

- Не перелезайте через автосцепки!

- Не запрыгивайте в вагон отходящего поезда.

- Переходите железную дорогу и выходите на посадочную площадку только по мосту, тоннелю или специально уложенным настилам.

- Не выходите из вагона до полной остановки поезда.

- Не устраивайте подвижных игр на платформе.

- Не высовывайтесь из окна на ходу поезда.

- Выходить из вагона можно только со стороны посадочной платформы.

- Не ходите и не играйте на железнодорожных путях.

- На вокзале и в других многолюдных местах дети могут находиться только под наблюдением родителей, маленьких детей необходимо держать за руку.

- Не переходите путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 500 метров. Поезд не может остановиться сразу!

- Не проходите вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса.