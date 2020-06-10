Президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова: «Восполнить дефицит кальция, которого не хватило в детстве, во взрослом возрасте нельзя»

Как молоко влияет на иммунитет и должно ли оно присутствовать в рационе школьников? Чем отличается пастеризованный напиток от ультрапастеризованного, какие бактерии содержатся в кисломолочных продуктах и может ли «растительное молоко» стать полноценным заменителем животного белка? В честь праздника – Международного Дня молока – эти и другие вопросы мы задали опытным экспертам. В прямом эфире «Комсомольской правды» все о любимом с детства продукте рассказали директор по корпоративным отношениям в регионе Запад Группы Компаний Danone в России Евгения Фалькова, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова и врач-педиатр Евгения Соколовская.

РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕ МОЛОКО

- Мы с детства привыкли к тому, что молоко - это животный продукт, полученный от коров и коз. А вот что такое растительное молоко?

Евгения Фалькова: - Давайте сначала определимся с терминами. Продукты растительного происхождения нельзя назвать молоком. Это запрещено даже законодательно. Ни производитель, ни продавец не могут написать на ценнике или этикетке, что это молоко. С животным молоком растительное роднит только цвет.

Евгения Соколовская: - Животное молоко и растительный напиток – это два разных продукта, которые заменить друг друга не могут. Главное в молоке – белок, который считается строительным материалом. Аминокислоты содержатся в белке в полном составе, и все они необходимы нашему организму. Также важен кальций. В молоке он содержится в большом количестве. В растительном продукте такого количества кальция нет.

- То есть эти продукты должны не заменять друг друга, а дополнять?

Евгения Фалькова: - Нужно понимать, что каждый из этих продуктов хорош по-своему. Один другому не противоречит. Если у человека все в порядке со здоровьем, а его организм принимает и традиционное молоко животного происхождения, и растительного происхождения, то он может просто разнообразить свой рацион, употребляя оба продукта.

Евгения Соколовская: - Даже диетологи говорят, что в полноценном рационе должно быть 1/3 продуктов животного происхождения, 2/3 – растительного. И если следовать этому принципу, тогда мы с вами будем прекрасно выглядеть, меньше болеть, а наш организм - полноценно функционировать.

Евгения Соколовская — врач - педиатр. Фото из личного архива.

МОЛОКО И ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ

- Когда школы ушли на карантин, губернатор Ленобласти отдельным

пунктом отметил в постановлении, что ученикам начальных школ нужно выдавать молоко или молочный продукт. Почему такой упор сделан именно на молоко и на младшеклассников?

Ольга Панова: - Ленинградская область является одним из тех регионов, где необходимость обеспечения детей молоком осознана на уровне Администрации региона. Программа «Школьное молоко» в регионе действует с 2005 года. Сначала это был пилотный проект, а потом его закрепили на законодательном уровне. Сейчас каждый ребенок с 1 по 4 класс ежедневно получает 200 миллилитров молока. Осознавая важность заботы о здоровье детей, особенно в текущей ситуации (карантина) Ленинградская область продолжила реализацию программы и поддержала в первую очередь школьников обеспечив их столь необходимым продуктом, как молоко.

Почему фокус направлен именно на детей начальной школы? Как показал многолетний опыт реализации программы, в коллективе дети с большим удовольствием пьют молоко и даже те, кто ранее не употреблял этот продукт дома. Важно приучить детей пить молоко, начиная с начальной школы, чтобы к старшим классам это вошло у них в привычку.

Ольга Панова — президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко в России». Фото из личного архива.

- Если младшеклассникам предложить растительный продукт, он будет считаться поддержкой организма?

Ольга Панова: - Посмотрите внимательно на упаковку. Сами производители пишут: «не молоко». Почему же мы эти вещи сравниваем? Если это не молоко, то и заменой оно не будет. Главное в молоке - кальций и фосфор, который содержится в легкоусвояемой форме. Эти элементы необходимы растущему организму, и ребята должны получать его в достаточном количестве. И восполнить дефицит кальция во взрослом возрасте уже будет нельзя. Найти замену молоку среди продуктов непросто. Например, если мы выберем говядину, то для получения суточной нормы кальция, придется съесть 12 килограммов мяса.

Евгения Соколовская: - Кальций также необходим и взрослым. Потребность нашего организма 1000-1200 мг. Нуждаются в нем и нервная система, и кровеносная, и гормональная, и дыхательная, и костная.

- Фруктовые добавки и шоколадное молоко – это молоко или десерт? Насколько оно полезно для детей?

Евгения Соколовская: - Молочный коктейль может стать хорошей альтернативой перекуса для ребенка. Лучше дать его, чем печенье, мармелад, зефир, шоколад. Ведь в коктейле содержатся кальций и белок.

Евгения Фалькова: - К тому же, потребители имеют сегодня огромный выбор. Есть коктейли с меньшим содержанием сахара, с большим. Единственное, такими продуктами все нельзя злоупотреблять. Это все же десертный продукт. Поэтому для перекуса лучше выбрать что-то посередине: йогурт с фруктами, без них, при это обращая внимание на количество сахара. В наших продуктах мы снизили его содержание. Продукт не потерял ни качество, ни вкус, но стал более здоровый. Это очень важно.

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ВЫБОР МОЛОКА

- Осталось ли в России натуральное молоко или оно есть только в частных молочных кухнях?

Евгения Фалькова: - Конечно осталось. Например, «Данон» – крупная компания, которая находится на российском рынке уже более 25 лет. Мы соблюдаем все требования законодательства. Поэтому хорошее молоко в наших магазинах точно есть. А вот что касается хозяйств и особенно бочек, которые привозят в дачные массивы и дворы - вы не знаете об этих фермерах ничего. Что ели эти коровы и как их лечили? Кто проверял это молоко? В каких санитарных условиях оно разливалось? И что было в этой бочке до того, как туда налили партию молока? Здесь нужно быть внимательными и беречь свое здоровье.

- Чем отличается пастеризованное молоко от ультрапастеризованного? Какое полезнее?

Евгения Фалькова: - Пастеризация – способ сохранения продукта в максимально свежем состоянии. Придумал эту технологию Луи Пастер, отсюда и название. При пастеризации молоко нагревается до определенной температуры (максимум – 100 градусов. Это важно. Продукт остается живым, но при этом споры патогенной флоры погибают, а споры живых бактерий остаются. При ультрапастеризации жидкость быстро нагревается до температуры выше 100 градусов, а затем резко, в течение трех минут, остужается до 6-7 градусов.

Евгения Соколовская: - Когда используются ультравысокие температуры, бактерии и их споры погибают, а вот белки, углеводы, жиры, минералы и витамины остаются в молоке. Состав молока не меняется ни при пастеризации, ни при использовании ультравысоких температур. Польза продукта сохраняется.

- Зачем производители дополнительно насыщают молоко витаминами? Того, что есть, недостаточно?

Евгения Фалькова: - В нашем портфеле достаточно продуктов, обогащенных теми или иными добавками. Например, семяна чиа, которые действительно вошли в рацион и эффективно показали себя с точки зрения улучшения нашего здоровья. Второй момент - дополнительные бактерии. У нас есть продукт «Активиа», в который мы добавляем уникальнейшую бактерию, способствующую комфортному пищеварению. Все эти бактерии разные и нужны для изготовления разных продуктов. Например, йогурт создается благодаря термофильному стрептококку и болгарской палочке. Кефирный гриб сделает нам кефир. В «Актимель» мы добавляем бактерию, которая укрепляет иммунитет. Популярность этого продукта в последнее время возросла, потому что вопрос крепкого иммунитета встал перед человечеством очень остро. Эти бактерии и их воздействие - не фантазия и не рекламный трюк. Их воздействие на организм доказано клиническими исследованиями и признаны врачами во всем мире.

- Как изменилась работа производителей молока во время пандемии?

Евгения Фалькова: - Мы не прерывали работу ни на один день. Быстро отреагировали на происходящее, создали кризисный штаб, который управлял нашей компанией. Все сотрудники, которые могли уйти на удаленную работу, переместились домой. Заводы и производства работали. Мы создали все условия для наших сотрудников и приняли все необходимые меры безопасности. Они получали все средства защиты и необходимую информацию. К счастью, ни одно из наших предприятий не вышло из строя, мы все работаем в прежнем режиме и производим продукты, но с утроенным контролем.

Ольга Панова: - молоко и молочные продукты укрепляют иммунитет – это научно доказанный факт. Сейчас укрепляя иммунитет потреблением молока и молочных продуктов, мы создаем своего рода страховку от вирусных заболеваний и помогаем своему организму с ними справиться. Пейте молоко и будьте здоровы.