«Повалила одним ударом»: Красавица из ФСИН дала жесткий отбор напавшему на нее ночью грабителю

В Санкт-Петербурге 28-летний хулиган из Удмуртии, когда нападал на свою очередную жертву - хрупкую 27-летнюю девушку - даже представить не мог, какое фиаско его ожидает. Правда, поначалу все шло по его обычному сценарию. Поздний вечер, безлюдное шоссе и беззащитная дама. Только вот «жертва» оказалась бойким силовиком ФСИН.

- Я шла по Петергофскому шоссе, когда увидела, что мужчина через дорогу бьет женщину, таскает за волосы и пытается затащить в сторону парка, - рассказывает сотрудница СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алина. - Ей никто не помогал, хотя мимо шли люди и проезжали машины. В общем, он ее повалил, выхватил сумку и побежал в сторону парка.

Алина передала грабителя в руки полицейскимФото: Личный архив

Алина помогла пострадавшей встать и вызвала полицию. Но пока силовики ехали, налетчик вернулся и напал на девушку. Тут его и ждал сюрприз...

- Мужчина три раза пытался ударить меня по голове, - буднично рассказывает Алина. - Но он не попал - каждый раз я уворачивалась. После этого он попробовал сделать проход мне в ноги и повалить на землю. Перешел в борьбу. Но я занимаюсь рукопашным боем каждый четверг и знаю приемы. Я повалила его на землю и пошла в сторону пешеходного перехода. Сделала глупость, конечно. Потому что он напал сзади, схватил меня за волосы, снова повалил и вытащил на проезжую часть. После этого укусил за палец и достал телефон из сумки.

Схватив телефон, неугомонный налетчик дал деру. Но и здесь его ждала неудача. Алина настигла его в несколько прыжков!

Девушка занимается рукопашным боемФото: Личный архив

- Пришлось применить силу, - пожимает плечами девушка. - Я повалила его одним ударом ноги в ребра. Он упал на землю, пытался встать. Но я уже не давала ему спуску, заломила руку и повела к стене дома. Забрала свой телефон и осталась дожидаться полиции.

Налетчик, по словам девушки, был крайне удивлен такому повороту. Ошарашены были и приехавшие сотрудники полиции.

- Полицейские были в шоке, - смеется красавица в погонах. - Сказали мне "спасибо" и взяли заявление.

Сейчас преступнику грозит реальный срок. Ну, а Алина просит быть аккуратнее при обращении с девушками.