Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 июня 2020 года: дата открытия парикмахерских и штрафы на 17 млн рублей за прогулки в парках

«Комсомолка» собрала для читателей все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 11 июня 2020 года. Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у большого количества горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердили у 19466 человек. 8521 горожанин уже выздоровел, а 482 – умерли в общей сложности. За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили еще 313 пациентам, а 49 человек – скончались, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин объявил, что парикмахерские в Северной столице откроются уже с 15 июня. Повезет и другим заведениям из сферы услуг: мастерским по ремонту обуви и ключей, химчисткам, прачечным и остальным. А навигация по рекам заработает уже в конце июня. Вдобавок Александр Беглов попросил петербуржцев писать ему во «Вконтакте», какие ограничения стоит снять в городе в первую очередь. Губернатор предложил на выбор сразу 25 вариантов.

Стало известно, что петербуржцев в общей сложности оштрафовали на 17 миллионов рублей за прогулки по закрытым паркам, скверам и детским площадкам. Административные протоколы получили больше 4 тысяч горожан. Причем, в Смольном оправдали всего 169 нарушителей, посчитав их проступок малозначительным.

Главный врач больницы имени Боткина рассказал о лекарствах, которыми медики побеждают коронавирус. Медик посоветовал не заниматься самолечением, а особенно не поддаваться на популярные противомалярийные препараты, которые могут привести к осложнениям. К слову, переливание плазмы вылечило от опасной инфекции уже 32 пациентов из Горбольницы №40.

Добавим, что петербургские врачи скоро получат выплату для приобретения жилья.