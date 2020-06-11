Проверят даже младенцев: Роспотребнадзор рассказал о тестировании петербуржцев на иммунитет к коронавирусу

Уже 15 июня в Санкт-Петербурге начнется бесплатное тестирование жителей города на наличие иммунитета к коронавирусу. В течение пяти дней все желающие смогут принять участи в исследовании и помочь врачам выяснить, появился в обществе так называемый коллективный иммунитет. Как пройдет тестирование, пояснили в Роспотребнадзоре.

- На территории трех пилотных регионов: Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2, - сообщает петербургское управление ведомства.

При этом проверять будут как пожилых горожан, так и младенцев. Исследование пройдет в семи возрастных группах: от 1 года до 17 лет включительно, а также 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше.

Естественно, что заставлять никто никого не будет, участие – дело добровольное. В крови тестируемых будут искать антитела, которые показывают, что человек уже «встречался» с коронавирусом. Их наличие существенно снижает риск заражения, хоть и не отменяет его полностью.

Сами исследования необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации как в Петербурге, так и в стране в целом. Также ученые хотят больше узнать об особенностях эпидемического процесса и понимать, как планировать меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Справка «КП»:

SARS CoV-2 – коронавирус, вызывающий заболевание тяжелым острым респираторным синдромом (коронавирусной инфекцией) COVID-19.