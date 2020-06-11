2020-06-11T09:47:41+03:00
Общество

Фильм Ростеха о конструкторах авиадвигателей получил золото международного кинофестиваля в США

Также короткометражка «Выбор» набрала более четверти миллиона просмотров на YouTube
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Короткометражка «Выбор» набрала более четверти миллиона просмотров на YouTube. Фото предоставлено пресс-службой «Ростех».Короткометражка «Выбор» набрала более четверти миллиона просмотров на YouTube. Фото предоставлено пресс-службой «Ростех».
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Короткометражный фильм Ростеха «Выбор», рассказывающий о профессии конструктора авиационных двигателей, стал триумфатором международного фестиваля USInternationalFilm&VideoFestival в США. Картина завоевала золото в номинации «Корпоративный фильм: внутренние коммуникации».

Сюжет ленты строится на диалоге пожилого инженера и внука-геймера, который через компьютерную игру заинтересовался авиадвигателестроением. В картине снялись как профессиональные актеры, так и конструкторы «ОДК-Климов», которые рассказали о создании авиадвигателей, особенностях работы и стоящих перед ними вызовах.

- Фильм приоткрывает завесу над одной из самых сложных и креативных профессий - инженера-конструктора авиадвигателей. Он рассчитан на молодежь, которая проявляет интерес к современным технологиям и стоит перед выбором - кем быть? Уверена, что подобные проекты повышают престиж инженерных специальностей, привлекают на промышленные предприятия талантливых молодых людей. Мы рады, что фильм о российском двигателестроении и наших конструкторах оказался актуален также для зарубежной аудитории и получил высокую оценку на столь престижном международном мероприятии, - отметила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Фильм «Выбор», размещенный в январе этого года на YouTube-канале Госкорпорации Ростех, менее чем за два месяца набрал более четверти миллиона просмотров. Нынешняя награда – не первая: ранее картина была признана лучшей в номинациях «HR-видео и внутренние коммуникации» и «Имиджевые фильмы» по итогам российского ежегодного конкурса «Лучшее корпоративное видео».

ИСТОЧНИК KP.RU

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