Фильм Ростеха о конструкторах авиадвигателей получил золото международного кинофестиваля в США

Короткометражный фильм Ростеха «Выбор», рассказывающий о профессии конструктора авиационных двигателей, стал триумфатором международного фестиваля USInternationalFilm&VideoFestival в США. Картина завоевала золото в номинации «Корпоративный фильм: внутренние коммуникации».

Сюжет ленты строится на диалоге пожилого инженера и внука-геймера, который через компьютерную игру заинтересовался авиадвигателестроением. В картине снялись как профессиональные актеры, так и конструкторы «ОДК-Климов», которые рассказали о создании авиадвигателей, особенностях работы и стоящих перед ними вызовах.

- Фильм приоткрывает завесу над одной из самых сложных и креативных профессий - инженера-конструктора авиадвигателей. Он рассчитан на молодежь, которая проявляет интерес к современным технологиям и стоит перед выбором - кем быть? Уверена, что подобные проекты повышают престиж инженерных специальностей, привлекают на промышленные предприятия талантливых молодых людей. Мы рады, что фильм о российском двигателестроении и наших конструкторах оказался актуален также для зарубежной аудитории и получил высокую оценку на столь престижном международном мероприятии, - отметила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Фильм «Выбор», размещенный в январе этого года на YouTube-канале Госкорпорации Ростех, менее чем за два месяца набрал более четверти миллиона просмотров. Нынешняя награда – не первая: ранее картина была признана лучшей в номинациях «HR-видео и внутренние коммуникации» и «Имиджевые фильмы» по итогам российского ежегодного конкурса «Лучшее корпоративное видео».