Кризис не помешает Петербургу сохранить культурное наследие

В Петербурге несколько тысяч объектов культурного наследия нуждается в немедленной реставрации. Независимые эксперты подсчитали: если массово начать восстановительные работы, на это потребуется порядка 100 миллиардов рублей. Одномоментно такие деньги не готовы выделить ни Министерство культуры РФ, ни Смольный, поэтому реставрация проходит с «оглядкой» на возможности бюджета.

Так, в 2019 году по основной программе городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия было выделено более 2 миллиардов рублей. На эти средства в Петербурге приводили в порядок 64 объекта, включая такие знаковые, как Казанский собор, храм Спаса на Крови, буддистский дацан.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Даже в спокойные времена бюджетные ограничения не позволяют одновременно ремонтировать все петербургские объекты культурного наследия. Частично помогают представители бизнеса. Например, так была отреставрирована дача Гаусвальд на Каменном острове - в ней когда-то снимали «Приключения Шерлока Холма и доктора Ватсона».

Кстати, многие из спасенных бизнесом зданий сегодня приносят пользу. В бывшем гараже Крюммеля на Большой Посадской улице разместился деловой центр, в газгольдере на Заозерной оборудован паркинг (оба здания реконструировала Группа RBI). В Никольских рядах, исторический облик которым вернул фонд VIYM, сейчас гостиницы и кафе, а в здании торгового дома «Эсдерс и Схеффальс» после реставрации открыт торговый комплекс «У Красного моста».

РЕСТАВРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

В 2020 году Смольный выделил на реставрацию исторических объектов более 2 миллиардов рублей. Эти деньги потратят на памятник императору Николаю I, церкви, храмы и «беседку Шаляпина» в Сестрорецке. А вот с частными инвестициями дела обстоят сложнее: из-за кризиса и пандемии многие компании заморозили свои общественные проекты.

Впрочем, есть и хорошие новости: в этом году продолжится реконструкция Левашовского хлебозавода, которой занимается Группа RBI. Восстановят особняк Колобовых на Большой Зелениной улице - за работы возьмется компания «Петръ» в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Компания Teo Properties готова вложить в реставрацию исторического Владимирского пассажа 100 миллионов рублей.

Уже этим летом планируется окончить реконструкцию Лесного корпуса на территории «Сестрорецкого курорта». Десятилетиями он стоял в руинах, а теперь восстановлен Группой RBI по архивным документам и историческим фотографиям. Сотрудничество санатория и частного инвестора - редкий позитивный пример, когда территория под реновацию становится гармоничным продолжением курортной зоны со свободным доступом всех желающих.

Может быть, именно так, совместными усилиями города и бизнеса, и удастся сохранить историческое наследие Петербурга, чтобы вместо заброшенных зданий из прошлого в городе было как можно больше живых, современных и красивых объектов.

СКАЗАНО!

Эдуард ТИКТИНСКИЙ, президент Группы RBI:

- Проект «Русские сезоны» мы реализуем вместе с «Сестрорецким курортом». Речь о реконструкции двух советских санаторных корпусов и восстановлении из руин дореволюционного Лесного корпуса по старым фотографиям и чертежам, с полным воссозданием фасадов, но с современной начинкой. Очень трудная, кропотливая работа, но она того стоила!

А ЧТО ЕЩЕ?

В прошлые годы силами петербургских предпринимателей приведен в порядок особняк Лобанова-Ростовского, известный как дом со львами («АйБи Девелопмент»), воссоздан двухэтажный особняк актрисы императорских театров Елизаветы Леоновой (АСМ), отреставрирована и приспособлена под современное использование дача Кушелева-Безбородко (компания «Монолит»), восстановлены особняк Голицыной на Шпалерной улице, дом и кузнечно-слесарная мастерская Антона Шульца на Петроградской стороне (оба проекта - Группа RBI).