На полигоне в Горелово прошла репетиция Парада Победы

Колонны военной техники прошли торжественным маршем на полигоне Горелово в Ленинградской области. Здесь утром четверга проводилась предпоследняя репетиция Парада Победы, который состоится на Дворцовой площади 24 июня.

- Команду на начало движения парадной колонны дал 93-летний фронтовик, ветеран войны с Японией Михаил Бибик, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Шествие принимал 93-летний ветеран войны.Фото: Артем КИЛЬКИН

После получения сигнала «Старт-333» больше 150 боевых машин одномоментно запустили двигатели и парадной колонной двинулись в сторону воображаемой Дворцовой площади.

В составе моторизированной колонны перед трибунами прошли как проверенные образцы техники, так и новейшее вооружение. В том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установками «Мста-С» и зенитно-ракетные комплексы С-400. Возглавлял парадный строй легендарный танк Т-34.

Торжественным строем прошли больше 150 единиц техники.Фото: Артем КИЛЬКИН

По окончании репетиции ветеран Михаил Бибик получил поздравления от военнослужащих, также они познакомили фронтовика с современным российским оружием.

Напомним, что 18 июня генеральная репетиция Парада Победы пройдет уже на Дворцовой площади, а само мероприятие, перенесенное из-за карантинных мер с 9 мая, состоится 24 июня. Этот день указом президента России объявлен выходным.