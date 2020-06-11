2020-06-11T19:26:58+03:00
Досуг

Телеканал «Санкт-Петербург» отметит День России грандиозным концертом c участием звезд

Участие в событии примут оперные певцы Григорий Чернецов и Владимир Целебровский, группа «Марсель» и Денис Майданов
Маргарита РЕПИНА
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Начало концерта в 20.00. Фото: предоставлено телеканалом "Санкт-Петербург".Начало концерта в 20.00. Фото: предоставлено телеканалом "Санкт-Петербург".
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На телеканале «Санкт-Петербург» состоится гала-концерт #МЫРОССИЯ, организованный Комитетом по культуре Северной столицы. Музыкальное путешествие от истоков истории российского государства до современности начнется 12 июня в 20.00. Бессмертная классика и ритмичный хип-хоп, русские романсы и электро-фолк – грандиозное действо из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости – представит российскую культуру во всем ее многообразии.

Праздник начнётся с торжественной церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. Хедлайнер концерта – заслуженный артист России Денис Майданов, в исполнении которого прозвучат известные хиты и песни о России. На сцене выступят молодые оперные певцы Григорий Чернецов, Владимир Целебровский, Анастасия Захарченко в сопровождении симфонического оркестра «Таврический». Впервые в Петропавловской крепости прозвучит роговая музыка, исконно русское явление, аналогов которому нет в мире, а также выступят ансамбль песни и танца казаков и танцевальный коллектив «Русь». Вслед за ними эфир ворвутся участники проекта «Dance Революция» и 158 CREW, а питерские романтики – группа «Марсель» - порадуют поклонников своими хитами. В концерте также примут участие Марк Тишман, EtnoZapiL, Алёна Петровская, Ярослав Баярунас и другие

День России – самый молодой праздник нашего государства. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая внесла значительные коррективы в традиции празднования этой даты, мы вместе, потому что мы – Россия.

Смотрите гала-концерт #МЫРОССИЯ 12 июня в 20.00 в эфире канала «Санкт-Петербург», а также во всех социальных сетях телеканала.

Телеканал «Санкт-Петербург» отметит День России грандиозным концертом c участием звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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