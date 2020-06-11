Смольный подробно объяснил, почему в Санкт-Петербурге не снимают ограничения по коронавирусу, как в Москве

Жители Москвы в предвкушении снятия режима самоизоляции, а вот в культурной столице России отменять ограничения не спешат. Как объяснил вице-губернатор Евгений Елин, в городе на Неве вовсе не вводили жесткие меры, поэтому и снимать их будут куда медленнее. Чтобы не допустить возможную вспышку инфекции.

- Вирус пришел в Москву на две недели раньше, чем у нас. Плюс мы идем куда более щадящим путем, что, на наш взгляд, вполне оправдано. Не то чтобы мы умнее. Просто мы считаем, что у нас жители более подготовлены, у нас более ровный состав населения – более образованный и квалифицированный, - подчеркнул вице-губернатор в эфире программы «Петербург против коронавируса».

По словам Смольного, у двух столиц разные пути по борьбе с распространением инфекции.Фото: Артем КИЛЬКИН

С Евгением Елиным согласилась и глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова. Она считает, что опираться на опыт столицы категорически не стоит.

- Опираться на опыт Москвы категорически не стоит, там было все по-другому. У них своя история, у нас своя. Мы будем следить, чтобы не было ухудшения с оценкой возможных рисков, - добавила Башкетова.

- Второй этап получим, когда переживем последствия открыто первого, - добавил Елин. - Две недели - и будет понятно. Получим на втором этапе, если все будет хорошо: летние кафе, парки дворцов, 1-2 парка городских, открытие навигации. Дальше посмотрим.

Напомним, с 15 июня 2020 года в Санкт-Петербурге откроют парикмахерские. В рестораны, кафе и бары власти разрешат ходить лишь после значительного снижения заболевания.