Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило 274 человека. Это рекордно низкий показатель за последнюю неделю. Всего в России за сутки выявили 8 987 заболевших.

В последнюю неделю число заболевших стремительно снижается. Ранее мы держались на одном уровне, эксперты называли это плато. Но в последние дни роста заболевших коронавирусом не наблюдается. При этом число выздоровевших растет.

Всего же за сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили рекордное число людей - 25 тысяч 793 человека. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4 тысячи 122 человека. Из них 172 - в обсерваторе, 977 - на самоизоляции, 2973 - контактные.

За сутки на горячую линию по коронавирусу поступило почти тысяча обращений от горожан.При этом 46 человек сообщили о том, что вернулись из-за рубежа. В полицию обратились 24 человека.

В городе сейчас работают 4 тысячи 418 петербургских волонтеров, вони выполнили уже 19 тысяч 739 заявок.