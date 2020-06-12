«У нас нет причин для скромности!»: Тамара Москвина поздравила петербуржцев с днем России и высказалась о поправках в Конституцию

1 июля россияне должны решить, быть поправкам в Конституции или все же не быть. Санкт-Петербург уже со всей ответственностью начал подготовку к голосованию. Избирателей просят отнестись к данной процедуре серьезно. Об этом говорят не только власти, но и почетные жители Северной столицы, в том числе заслуженный мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию Тамара Москвина. В день голосования она собирается прийти на участок одной из первых.

Закон должен идти в ногу со временем

По словам Тамары Николаевны, она постоянно слушает в машине радио, чтобы быть в курсе происходящего в стране. Как отмечает тренер, спортсменов принято считать людьми, которым нет нужды проявлять гражданскую позицию. Но все же, признается Москвина, она всегда ходит на голосования, потому что понимать, что твой голос что-то значит, куда приятнее, чем сетовать, что всё вокруг не так.

- Я хочу, чтобы при принятии решения о том, как будет жить мой город, моя страна, моё мнение учитывалось, - говорит тренер. – Я призываю всех быть ответственными, сознательными и прийти 1 июля на голосование, чтобы повлиять на то, какой будет наша Конституция. Ведь жизнь вокруг стремительно меняется, а это значит, что должны меняться и законы. И те поправки, за которые мы станем голосовать, позволяют сделать так, чтобы наши законы шли в ногу со временем и соответствовали нынешним реалиям. Я, кстати, внимательно изучила все пункты, которые предлагается внести в Конституцию.

Особенными Тамара Николаевна считает не только российских спортсменов, но и болельщиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особенно важными Тамара Николаевна считает те поправки, которые касаются патриотизма.

- Я простой российский тренер по фигурному катанию, и я довольно часто слышу в свой адрес: «А что вы полезного делаете для людей? Вы же просто готовите спортсменов!» - рассуждает Тамара Николаевна. – Но ведь когда твои ученики выступают на соревнованиях, ты чувствуешь, что за твоей спиной миллионы людей, россиян, которые хотят, чтобы наша страна была лучшей в мире. Выступая на чемпионатах, мы защищаем наши художественные, человеческие и культурные ценности, мы показываем, чем богата наша страна и чем она горда. Поэтому наша работа очень важна для развития чувства патриотизма у жителей нашей страны.

Выступать – только за Россию

Как бы пафосно это ни звучало, но патриотизм зачастую перевешивает даже в вопросах спортивной карьеры и личных амбиций. И примером тому – звездные ученики Тамары Москвиной Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. В самом начале своего спортивного пути они выбрали борьбу, а не возможность сразу же выступать на международных соревнованиях.

- Когда пара Бережная-Сихарулидзе только образовалось, у нас было достаточно сильных фигуристов. А это значит, что Лена с Антоном не могли сразу попасть в команду, которая выступает на чемпионатах Европы и мира. Ведь в эту команду входят всего три пары, и на тот момент все места были заняты, - поясняет Москвина. – И тогда представители другой страны, название которой вы быстро угадаете, если посмотрите на фамилию Антона, предложили мне выставить эту пару за другое государство.

Несмотря на соблазн в самом начале карьеры взобраться на пьедестал на международных состязаниях, спортсмены отказались выступать не за Россию.

- И тогда Антон ответил мне вот как: «Чемпионы в парном фигурном катании всегда были из России, и я хочу выступать только за эту страну. И пусть мне придется несколько лет пробиваться в состав сборной, я намерен соревноваться только под российским флагом», - привела Москвина слова своего ученика.

Прославленный тренер Москвина - настоящий патриот нашей страны.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Нам есть, чем гордиться»

Особенными Тамара Николаевна считает не только российских спортсменов, но и болельщиков. Говорит, они, находясь на серьезных соревнованиях, ведут себя достаточно интеллигентно и тихо. Хотя, уверена тренер, у них нет ни одной причины для скромности.

- Если б вы видели, как болельщики из других стран кричат, визжат, флагами машут. А наши сидят спокойно и поддерживают свою команду, - говорит Москвина. – Раньше это было особенно заметно, но сейчас они становятся смелее. Ну в конце концов, сколько ж можно скромничать! Надел майку с надписью «Россия», взял в руки флаг и вперед на трибуны! Нам есть, чем гордиться.

Пользуясь случаем, Тамара Москвина также поздравила петербуржцев с Днем России, который страна отмечает 12 июня. Этот праздник тренер считает одним из самых знаковых и радостных, ведь он объединяет всех, кто проживает на территории нашего государства.

- У нас огромное количество народов живет. И все со своими мнениями, пожеланиями, достижениями, - подчеркивает тренер. – Всё это – наше достояние, могущество нашей страны. И, безусловно, очень важно, чтобы все эти традиции развивались и продолжались. Поэтому пусть наша страна славится своими учеными, рабочими, спортсменами, - всеми теми, кто прославляет Россию дома и за рубежом.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля. Сделать это избирателям предлагается как на участках, так и на дому. Сделать свой выбор смогут и те граждане России, кто не имеет петербургской прописки. Для этого нужно лишь взять открепительный документ. Сделать это можно в том числе удаленно – через сайт «Госуслуги». Главное – успеть до 14.00 21 июня. В общей сложности для петербуржцев в день голосования будут открыты 1899 избирательных участков.