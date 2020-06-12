«Потолстел и зарос?»: Фанатов Дзюбы удивил внешний вид футболиста после самоизоляции

Футбольный клуб "Зенит" провел 11 июня тренировку на "Газпром-арене". На футбольное поле вышли все игроки команды. Тренер сине-бело-голубых появился в медицинской маски. Остальные разминались без них. Но все внимание фанатов клуба было приковано не к мерам профилактики, а к снимку Артема Дзюбы.

- Он потолстел и зарос? - задались вопросов фанаты клуба.

На снимке Артем Дзюба действительно сильно зарос за время карантина. Но никто не исключает, что это его новый стиль. Что же касается веса, то кадр действительно оказался неудачным. Складывается ощущение, что игрок за время самоизоляции набрал вес.

Снимок Артема Дзюбы не тренировке "Зенита" удивил болельщиков Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Однако, как оказалось, это всего лишь неудачный ракурс. В своем личном "Инстаграме" Артем Дзюба не прекращал публиковать фотографии и видео на самоизоляции. На них видно, что футболист все такой же стройный, как и раньше. Форму игрок за время карантина не потерял.

Например, на одном из последних видео Артем Дзюба без футболки играет в хоккей во дворе. К слову, обходиться с клюшкой у него получается не хуже, чем с мячом. Ролик Дзюбы прокомментировал и его коллега Александр Кержаков.

- Эти знаменитые 17 процентов жира, - пошутил Кержаков над видом коллеги. На это сам Дзюба ему ответил: "Твои 19 процентов не побить никогда".