В Санкт-Петербурге двое экстремалов взлетели над водой, чтобы растянуть флаг России над Невой

В Санкт-Петербурге 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг страны. Впечатляющую акцию провели двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю. Экстремалы взмыли в воздух с помощью сильного напора воды, растянув между собой огромный триколор в воздухе.

- Выглядело красиво и эффектно, - рассказывают журналисты "КП"-Петербург. - Все прошло успешно.

В Петербурге празднуют День РоссииФото: Олег ЗОЛОТО

Правда, мероприятия из-за ограничений по коронавирусу пришлось провести без зрителей. Горожане могли наблюдать зрелищный полет экстремалов в режиме онлайн.

Флаг парил над НевойФото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что гидрофлай - довольно редкий вид спорта в нашей стране. Участники соревнований летают над водой, использую мощную струю. Спортсмены в воздухе показывают сложные и зрелищные трюки, которые оценивают судьи.

Мероприятие прошло без зрителейФото: Олег ЗОЛОТО

Все мероприятия в честь Дня России в Санкт-Петербурге проходят в режиме онлайн.