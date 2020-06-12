2020-06-12T13:38:00+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге двое экстремалов взлетели над водой, чтобы растянуть флаг России над Невой

Двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю эффектно поздравили город с Днем России
Роман ЛЯЛИН
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Флаг России взмыл над НевойФлаг России взмыл над НевойФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг страны. Впечатляющую акцию провели двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю. Экстремалы взмыли в воздух с помощью сильного напора воды, растянув между собой огромный триколор в воздухе.

- Выглядело красиво и эффектно, - рассказывают журналисты "КП"-Петербург. - Все прошло успешно.

В Петербурге празднуют День России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге празднуют День РоссииФото: Олег ЗОЛОТО

Правда, мероприятия из-за ограничений по коронавирусу пришлось провести без зрителей. Горожане могли наблюдать зрелищный полет экстремалов в режиме онлайн.

Флаг парил над Невой Фото: Олег ЗОЛОТО

Флаг парил над НевойФото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что гидрофлай - довольно редкий вид спорта в нашей стране. Участники соревнований летают над водой, использую мощную струю. Спортсмены в воздухе показывают сложные и зрелищные трюки, которые оценивают судьи.

Мероприятие прошло без зрителей Фото: Олег ЗОЛОТО

Мероприятие прошло без зрителейФото: Олег ЗОЛОТО

Все мероприятия в честь Дня России в Санкт-Петербурге проходят в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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