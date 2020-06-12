«Танцует под Моцарта и слушает рассказы Чехова»: Как живет девочка по имени Россия Русских

Девочка с необычным именем Россия Русских родилась в Санкт-Петербурге в сентябре прошлого года. Родители долго думали, как назвать свою малышка и до последнего сомневались. Но потом Михаил и Валентина Русских отбросили все сомнения и назвали девочку именем нашей страны. В День России "Комсомолка" узнала у родителей, как растет маленькая Россиюшка.

- У нас все прекрасно все, Россия растет, - смеется Валентина Русских. - Уже сама ползает, сидит, стоит. Но пока еще не ходит. Ей же еще нет и годика. Сейчас мы поняли, что не жалеем, что так назвали. Наоборот, теперь сами уже привыкли. Даже гордость берет, что у дочери такое имя!

Семья нисколько не пожалела, что назвала свою дочь РоссиейФото: Личный архив

Коронавирус не обошел стороной и семью Русских. Родители и девочка недавно переболели инфекцией. Первым симптомы почувствовал отец, затем вирус выявили и у Валентины с дочерью. У малышки несколько дней держалась температура, потом все исчезло. Сейчас Россия уже победила коронавирус.

- Сейчас мы приехали на малую родину в Сочи, отдыхаем - улыбается Светлана. - Отмечаем первый день России в жизни нашей дочери. Ее поздравили уже все родственники. Все приняли ее имя. Вопросов никаких нет. Дочка называем ласково Росинка или Росенька. В честь праздника сделаем пару торжественных фотографий, чтобы запомнился этот день. Моя сестра подарила ей пару новых игрушек. Мы пока не делали подарок. Она совсем маленькая. Не подаришь ведь ей Конституцию пока.

Россия с отцомФото: Личный архив

Незнакомые люди на имя дочери, по словам матери, реагируют только положительно. Поначалу удивляются, а потом одобряюще кивают: "Здорово". Негатива к дочери родители ни от кого не видели.

- Никаких привилегий у нас, естественно, нет из-за имени, - смеется мать России. - Но все относятся хорошо, говорят, что мы креативная семья.

Девочка слушает классическую музыку с детстваФото: Личный Архив

Сама Россия очень любит слушать музыку и танцевать. По словам родителей, у девочки явный талант.

- Очень любит, когда мама поет колыбельные, сразу успокаивается, смотрит на тебя внимательно так, - делится Светлана. - Приучаем ее с детства классическую музыку. У нас были день Бетховена, день Моцарта. Детские песенки тоже, конечно, включаем. Книжки обязательно читаем. С утра сегодня был час поэзии, потом рассказы Чехова. Она у нас любит слушать классиков. Но про детские сказки мы не забываем. Сейчас вот играем в ладушки!

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