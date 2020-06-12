Триколор, концерт и новое граффити: как Петербург на карантине отметил День России

Размеренно и не спеша петербуржцы прогуливаются по городским улицам. Нет никаких торжественных митингов, ниоткуда не звучат патриотичные песни… Таким спокойным Петербург в День России еще не был. О том, что сегодня страна отмечает посвященный ей праздник, говорят ленточки с триколором, которые люди прикрепляют на грудь, завязывают на запястья или просто держат в руках.

- Возьмите, пожалуйста, ленточку. С праздником вас! – обращаются волонтеры к проходящим мимо жителям.

- Спасибо! – отвечает один из них, забирая триколор для себя и для супруги. Отойдя на пару метров, мужчина возвращается. – А дайте еще одну – для мамы. Мы в гости идем, пусть и у нее будет.

Самые предприимчивые устроили побег в честь Дня РоссииФото: Алина ЧЕМЕРИС

- Вас тоже с праздником! – улыбается следующая парочка, получив ленточки. – Спасибо вам, хоть настроение создаете. Ведь ничего больше сегодня не происходит. А нам этот праздник очень важен. Мы даже велопробег ему посвятили. Вдвоем, правда, но зато ничего не нарушаем.

Раздавать ленточки волонтеры начали 8 июня. Получить заветный триколор можно было в аптеках, на заправках, в магазинах и просто – в проходных местах. Символ России достался и тем, кто сейчас на самоизоляции. В основном это пенсионеры. Волонтеры, доставляя им продукты, клали в пакет ленточку и открытку, сделанную своими руками.

- Для пожилых людей очень важно внимание. И открыточкам, в которых написано, что сейчас мы все вместе, мы едины, они особенно радовались, - делится один из добровольцев Сергей Борисов. – Эта акция и для нас была очень значимой, ведь и наши родители, бабушки и дедушки могут оказаться в ситуации, когда помочь им смогут только волонтеры.

Символ страны в подарок получили пенсионеры на самоизоляции Фото: волонтеры движения "Мы вместе"

Еще одной трогательной акцией стали «Окна России». Всем желающим предложили украсить свои окна так, чтобы праздничное оформление было видно с улицы.

- Сначала поучаствовать было предложено молодежным организациям Петербурга, но к нам с удовольствием присоединились и жители, - рассказывает руководитель молодежного патриотического центра «Мир» Ольга Жукова. – У нас имелись трафареты – матрешки, самовар, например, которые можно было вырезать и разукрасить. Но, конечно, в творчестве никто не был ограничен, и мог украшать окна как ему нравится. А чтобы знать, сколько нас всего, мы предложили выкладывать фотографии под хештегами #окнаРоссии и #ДеньРоссии.

В честь Дня России в Петербурге и появилось и новое граффити, правда, не на самом видном месте на исторических зданиях, а на внутреннем фасаде Центра патриотического воспитания «Дзержинец».

Новое граффити теперь украшает молодежный центр Держинец Фото: предоставлено центром патриотического воспитания Дзержинец

- Это граффити посвящено слиянию молодежной культуры с жизнью города. Здесь изображено то, что мы любим – брэйкинг, BMX, например. Мы показываем, что мы – молодежь настоящего, - отмечает один из авторов идеи Алексей Воротников.

Не обошлось в этот день и без концертов. Правда, онлайн. Выступления известных, популярных артистов и творческих коллективов были записаны 8-9 июня у Петропавловской крепости. А сегодня всё это можно увидеть в эфире городских телеканалов.