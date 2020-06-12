2020-06-12T19:37:15+03:00
Общество

Врач рассказала, как 20 новорожденных заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

Также главный внештатный неонатолог поделилась, как рожают беременные с коронавирусом и в какой форме болезнь переносят младенцы
Роман ЛЯЛИН
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Младенцы заражаются от матерейМладенцы заражаются от матерейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге за все время пандемии уже у 20 новорожденных выявлен коронавирус. При этом все дети, кроме двух из них, переносят инфекцию в легкой форме. Об этом рассказала главный внештатный специалист-неонатолог комитета по здравоохранению Петербурга Юлия Горелик.

- Это здоровые дети, они переносят заражение как носители, - пояснила Юлия Горелик. - Только двое из них переносят болезнь не в легкой форме. Им оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. В данном случае тяжесть состояния обусловлена не коронавирусом, а врожденными пороками развития.

По последним данным, в Санкт-Петербурге коронавирус выявили удже минимум у 200 беременных женщин. Младенцы чаще всего заражаются от них воздушно-капельным путем при контакте с мамой. При поступлении в роддом у всех женщин берут тес на инфекцию, но результаты приходят не сразу. А при отсутствии подтвержденного вируса разлучать ребенка с матерью запрещено. Если же у матери был подтвержден коронавирус до родов, то ребенка ей не дают до тех пор, пока она не излечится.

Больных коронавирусом беременных в легкой форме принимают в родильном доме №16. С тяжелой формой коронавируса госпитализируют в Боткинскую больницу.

- И там, и там, как только ребенок рождается, неонатолог его тут же уносит в соседний бокс, исключая самую кратковременную возможность нахождения в одном помещении с мамой, чтобы избежать опасности передачи вируса от матери, - сообщают в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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