Снятие ограничений в Ленинградской области с 15 июня 2020 года: разрешен каршеринг, в «зеленой» зоне открываются детские сады

Постановление о том, как Ленинградская область будет жить с 15 июня 2020 года подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Напомним, ранее область разделили по принципу "светофора" на три зоны: по эпидемиологической ситуации. В зависимости от того, в какой зоне район, его жителям доступны те или иные услуги и сервисы.

В целом все районы остались в тех же зонах, что и были. Те, которые на границе с городом - в "красной", как минимум, еще на 10-12 дней. Сюда же скатился и Сосновый бор - пройдя менее чем за месяц путь от одного из самых благополучных по "ковиду" регионов до одного из самых сложных.

Теперь о том, что разрешено и запрещено в области с 15 июня 2020 года.

Во-первых, во всех зонах разрешен каршеринг - краткосрочная аренда автомобиля. При условии ежедневной дезинфекции машин.

Каршеринг снова работает, но машины будут дезинфицироватьФото: Олег ЗОЛОТО

Во-вторых, без ограничений заработали ярмарки, также во всех районах области. О том, что во всех общественных местах надо носить маски, даже писать больше не будем - это по умолчанию.

По торговым центрам при этом расклад не изменился. Меги, как рассказал Александр Дрозденко, откроют не раньше 24-28 июня из-за того, что основные покупатели - жители Санкт-Петербурга.

Дальше - по зонам. Больше всего свобод получила "зеленая".

Здесь полноценно открываются детские сады и Дома культуры, начинают работать детские развлекательные центры и игровые комнаты, бассейны, бани. Разрешено полноценно без ограничений заниматься спортом, как на свежем воздухе, так и в фитнес-центрах. Также сняты все ограничения с индустрии красоты - салоны могут предоставлять любые услуги с полной посадкой в зале. И в МФЦ теперь можно приходить без предварительной записи.

Теперь "желтая" зона. Здесь большинство смягчений связано с увеличением численности людей, которым можно одновременно предоставлять те или иные услуги.

Так дополнительное образование теперь разрешено в группах до семи человек, в детских садах дежурные группы увеличиваются до 15 человек, а также разрешаются индивидуальные и групповые занятия со специалистами - логопедом, дефектологом, психологом, инструктором ЛФК, В фитнес-центрах могут заниматься группы до 12 человек и открыты раздевалки, в музеях под открытым воздухом в экскурсии участвует до 15 посетителей, в помещениях - до 7.

В салонах красоты "желтой" зоны теперь могут работать все специалисты, в том числе косметологи. Но рассадка "через одного" пока что в силе. А в МФЦ доступен полный перечень услуг, но по предварительной записи. Кстати, здесь открыли бани. А вот бассейны пока что не работают.

Фитнес-центры наконец-то могут нормально работать, Но только в "зеленой" зонеФото: Олег ЗОЛОТО

Теперь к самой сложной "красной" зоне. Здесь смягчения анонсируют осторожней всего. Но кое-какие сдвиги тоже есть. Про полноценную работу ярмарок мы уже сказали. Вот, что еще.

В детских садах разрешили индивидуальную и парную работу с логопедами, дефектологами, и другими специалистами служб сопровождения. Это логично, потому что для деток, у которых есть какие-то проблемы, каждый месяц простоя только ухудшает ситуацию.

Спортом на открытом воздухе разрешили заниматься в группах до 10 человек. Открываются фитнес-центры, но только для парных или индивидуальных тренировок и без доступа в раздевалки. Больше людей может прийти на экскурсию в музей - до 10 на улице, и до 5 - в помещении.

Немного изменились правила для салонов красоты. Теперь в "красной" зоне разрешена деятельность в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. В остальных салонах, у которых такой лицензии нет, можно только подстричься, сделать маникюр и педикюр, а также - это новое - нарастить ресницы и сходить в солярий.