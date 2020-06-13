Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 июня 2020: 20 заразившихся новорожденных и 200 беременных

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 июня 2020 внушают надежду. В городе продолжает снижаться число заболевших инфекцией в сутки. Число инфицированных за день составило 274 человека. Это рекордно низкий показатель за последнюю неделю.

Правда, по числу умерших Санкт-Петербург продолжает оставаться среди лидеров. За последние сутки в городе скончались от коронавируса еще 41 человек. Показатель смертности один из самых высоких по стране.

Также в Санкт-Петербурге озвучили, сколько новорожденных заболели коронавирусом за все время пандемии. Были инфицированы 20 младенцев. Все дети, кроме двух из них, переносят болезнь в легкой форме. Среди беременных коронавирус выявили у 200 женщин.

За все время в Санкт-Петербурге заболели 20 043 человека. Выздоровели 9 276 пациентов.