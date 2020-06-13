2020-06-13T10:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 июня 2020 года: 262 заболели и 285 выздоровели

Мы собрали все последние новости о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге зафиксированы новые случаи заражения коронавирусомВ Петербурге зафиксированы новые случаи заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки в России подтверждено еще 8706 случаев заболевания коронавирусом. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 июня 2020 года составило 262 человек. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице COVID-19 был подтвержден уже у 20305 человек.

- Еще у 262 человек в Петербурге обнаружен коронавирус за последние сутки. При этом число выздоровевших оказалось больше - 285 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Количество подтвержденных смертей от коронавирусной инфекции тоже сократилось. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных случая.

Так, с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 20305 человек, из них уже полностью выздоровели 9561 пациентов, скончались 569 человек. На данный момент с инфекцией борются и находятся под медицинским наблюдением 10175 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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