Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 июня 2020 года: 262 заболели и 285 выздоровели

За последние сутки в России подтверждено еще 8706 случаев заболевания коронавирусом. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 июня 2020 года составило 262 человек. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице COVID-19 был подтвержден уже у 20305 человек.

- Еще у 262 человек в Петербурге обнаружен коронавирус за последние сутки. При этом число выздоровевших оказалось больше - 285 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Количество подтвержденных смертей от коронавирусной инфекции тоже сократилось. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных случая.

Так, с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 20305 человек, из них уже полностью выздоровели 9561 пациентов, скончались 569 человек. На данный момент с инфекцией борются и находятся под медицинским наблюдением 10175 человек.