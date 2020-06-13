Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года

В Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года снимаются ограничения на множество сфер жизни города. Так, петербуржцы смогут мыться в банях, посещать библиотеки и наконец-то подстричься. Кроме того, в запрете на массовые мероприятия, сделаны кое-какие исключения, в частности для тех событий, которые связаны с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Комсомольская правда – Петербург» собрала все нововведения, которые будут доступны с понедельника.

БАНИ, БИБЛИОТЕКИ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Так, с 15 июня петербуржцы смогут отправиться за новой мебелью. Однако работать будут только те магазины, которые имеют отдельный вход с улицы, либо располагаются в специальных торговых центрах, где торгуют исключительно мебелью.

- Вы когда-нибудь видели очереди в мебельных? - задал риторический вопрос в телеэфире вице-губернатор Евгений Елин. - Там не так много людей на большое пространство. Считаем, что это будет безопасно.

По предварительной записи можно будет ходить в библиотеки, пользоваться услугами риэлторов, рекрутинговых агентств.

Торговые центры все еще будут закрытыФото: Олег ЗОЛОТО

Разрешены работы парикмахерских, государственных бань. Но в первых можно только подстричься, во вторых - только помыться. Никаких дополнительных услуг. При этом дистанция между посетителями должна быть 1,5 метра, помещение и все инструменты постоянно надо дезинфицировать, а персонал и клиенты обязаны пользоваться масками и перчатками.

Можно будет предоставлять ряд бытовых услуг вне торговых центров. Они в новом постановлении прописаны отдельным приложением. Это, в частности.

1. Пошив и ремонт одежды

2. Пошив и ремонт обуви

3. Изготовление ключей, ножей.

4. Ремонт и сервис бытовых приборов и техники

5. Ремонт компьютеров

6. Ремонт и сервис часов

7. Ремонт металлической галантереи, других предметов хоз-быта

8. Клининг – уборка квартир и частных домов

9. Ремонт, обслуживание, аренда велосипедов и самокатов

10. Фотосалоны

11. Мебель под заказ, ремонт мебели

12. Ювелирные мастерские

13. Изготовление под заказ и ремонт изделий из дерева, пробки, корзиночных, плетеных изделий.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада, который состоится 24 июня, петербургские власти сняли ограничения на проведение массовых мероприятий, связанных с этим праздником. Что касается всех остальных, то придется еще подождать.

Также правительство города и Роспотребнадзор обсуждает вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

Профессиональные спортсмены смогут вернуться к тренировкамФото: Артем КИЛЬКИН

Профессиональные спортсмены тоже смогут вернуться к своей деятельности. Тренироваться можно будет только в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, при условии, что есть возможность заниматься, жить и питаться на базе. Причем не только самим спортсменам, но и их тренерам, и иному персоналу. Разумеется, всем необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

ДЕТСКИЕ САДЫ И МФЦ

Пока что детские сады будут работать по прежнему режиму - до 28 июня только дежурные группы. Такая же рекомендация дана и частным садикам.

В целом не меняется и режим работы МФЦ - полный пакет услуг, но только по предварительной записи с интервалами между посетителями. Но будут исключения: некоторые услуги (список до понедельника определит комитет по информатизации и связи) будут оказывать в отдельных окнах в режиме живой очереди - без предварительной записи и пауз.