2020-06-13T14:43:31+03:00
Общество

Алкоголь на вынос: Как работают бары и кафе в разгар коронавируса в Санкт-Петербурге

Ограничения с заведений еще не сняты, но на улице Рубинштейна вечеринки, как до эпидемии [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Бары и кафе на Рубинштейна работают на вынос, вокруг собираются толпы людейБары и кафе на Рубинштейна работают на вынос, вокруг собираются толпы людейФото: СОЦСЕТИ
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Почти два с половиной месяца длится режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и только недавно в городе постепенно начали снимать ограничения. До ресторанов, баров и кафе очередь, правда, дойдет еще не скоро. Однако изобретательные предприниматели нашли способ, как привлечь клиентов и вернуть веселье на улицы. Так, вечером 12 июня 2020 года знаменитая барная улица Рубинштейна снова превратилась в эпицентр городских тусовок. В социальных сетях появилось множество фотографий и видео, на котором толпы людей танцуют, общаются и выпивают. Главное правило – заведения работают на вынос. А что там делают уже люди – это их личное дело.

Бары нашли выход - продают алкоголь на вынос Фото: СОЦСЕТИ

Бары нашли выход - продают алкоголь на выносФото: СОЦСЕТИ

- Последние два дня бесноватая пьянь как с цепи сорвалась. Бары охамели. Грязи как никогда на улице. Машины открывают двери и багажники, включают очень громко музыку. Эти две ночи спать было невозможно. Это просто ад! Народ толпится у разливух, все кашляют и чихают, никакой дистанции, никаких масок. Театры, музеи закрыты, чтобы люди рядом не заражали друг друга, а тут вся улица - рассадник вируса, - жалуются в социальных сетях жители домов на улице Рубинштейна, которые и до коронавируса постоянно боролись с шумными любителями баров.

Вечером 12 июня вся барная улица была усеяна людьми Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 12 июня вся барная улица была усеяна людьмиФото: СОЦСЕТИ

На фотографиям, которые сами же тусовщики без смущения публикуют в своих Instagram, видно, как на узком тротуаре толпятся люди, улыбаются, веселятся, пьют коктейли из пластиковых стаканов, приобретенных в барах, кто-то прям из бутылок, явно купленных в ближайших магазинах. Для удобства посетителей местные заведения выставили столики, столы и скамейки на улицы, чтобы люди могли пить, как говорится, не отходя от кассы. Некоторые даже придумали кальян на вынос – стакан с углем и трубочкой.

Изобретательные заведения даже придумали кальян на вынос Фото: СОЦСЕТИ

Изобретательные заведения даже придумали кальян на выносФото: СОЦСЕТИ

Некоторые заведения не стесняются, и пускают клиентов в помещения – именно такие фотографии выкладывают некоторые петербуржцы. Конечно, есть вероятность, что это архивные снимки, ведь официально еще никто не открывался.

А некоторые даже пускают посетителей внутрь Фото: СОЦСЕТИ

А некоторые даже пускают посетителей внутрьФото: СОЦСЕТИ

- Тут же процесс самоуничтожения. Недалёкие посетители заболеют. А бары продлят режим изоляции. Не забудьте потом в октябре их поблагодарить, кстати. Вообще похоже на агонию. Многие поняли, что вписались не в то время и не в то место. И действуют по принципу "хоть трава не расти." И "помирать-так с музыкой". Жаль из-за недалёких мы все пострадаем-карантин продлят, - комментируют ситуацию все те же замученные шумом жители Рубиншейна.

Вечеринки на Рубиншейна во время коронавируса в Санкт-Петербурге.Видео: instagram.com/therregina/

ИСТОЧНИК KP.RU

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