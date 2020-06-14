2020-06-14T10:56:02+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 июня 2020 года составило 256 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 июня 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге за сутки нашли 256 больных коронавирусом.В Санкт-Петербурге за сутки нашли 256 больных коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Болезнь отступает: такой вывод можно сделать, если посмотреть на число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 июня 2020 года. Согласно информации, опубликованной федеральным оперштабом, оно составило 256 человек – это на шестьчеловек меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

- Всего в России по состоянию на 14 июня 2020 года зарегистрировано 8 835 новых случаев заболевания, - уточнили в ведомстве. – Первое место по количеству выявленных инфицированных остается за Москвой – 1 477 человек. На втором месте идет Московская область - 717 человек.

Напомним: вот уже на протяжении нескольких последних дней Санкт-Петербург держался на четвертой строчке среди всех городов страны. С третьего места, которое Северная столица занимала практически с начала пандемии, ее недавно смещала Свердловская область, где суточный прирост зараженных по состоянию на 12 июня составил 340 человек . Однако на текущий момент ситуация остается вновь изменилась – в Свердловской области зарегистрировали 254 новых случая, что на два меньше, чем в Санкт-Петербурге.

Напомним: за последние сутки в Северной столице на коронавирус обследовали больше 15 000 человек. При этом под медицинским наблюдением оставалось 3 817.

ИСТОЧНИК KP.RU

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