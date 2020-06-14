Полковую пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области провели уникальную операцию по подъему со дна Невы 76-миллиметровой полковой пушки образца 1927 года. Орудие с 20-метровой глубины, из плена ила и водорослей доставали при помощи водолазов и многотонного плавучего крана. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 14 июня, рассказали в пресс-службе районной администрации.

- Согласно архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, - уточнили в ведомстве. – Во время переправы через реку частей Красной армии.

Орудие отправят на судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге на реконструкцию и реставрацию. Фото: пресс-служба администрации Кировского района Ленинградской области

Отметим, что район, где затонула пушка, относится к так называемому Невскому пятачку - участку на берегу Невы, где велись самые ожесточенные бои в ходе битвы за Ленинград.

Операция по возвращению исторического артефакта на свет Божий заняла немногим менее трех часов. После того, как все работы были выполнены, над рекой прогремел торжественный салют.

В честь успешного окончания операции над Невой прогремел торжественный салют. Фото: пресс-служба администрации Кировского района Ленинградской области

- Теперь орудие отправят на реконструкцию на Невский судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге, - отметили в пресс-службе. – После реконструкции и реставрации она займет особое место в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда».