2020-06-14T23:59:34+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 июня 2020 года: загруженные на 80 % стационары и новый потоп в госпитале в «Ленэкспо»

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 июня 2020 года: обстановка улучшается, но радоваться рано.Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 июня 2020 года: обстановка улучшается, но радоваться рано.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости таковы, что несмотря на кажущееся затухание эпидемии расслабляться пока еще слишком рано. В частности, 14 июня вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев сообщил журналистам, что количества коек в стационарах, переоборудованных под прием больных коронавирусом, оказалось недостаточно: на данный момент они заняты на 80 %.

- Нам приходится каждый день выписывать на 500 человек и столько же класть, - отметил Эргашев. – Поэтому сейчас можно сказать, что ситуация с эпидемией в городе остается сложной.

Наглядное тому доказательство – статистика. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию подхватили 256 человек. И хотя это на шесть человек меньше, чем было до этого, Северная столица вновь оказалась на третьем месте в списке городов и регионов по уровню заболеваемости – а между тем еще день назад его занимала Свердловская область.

Кроме того, несладко приходится пациентам, коротающим «коронавирусные» деньки во временном госпитале, развернутом в конгрессно-выставочном центре «Ленэкспо». Как сообщила муниципальный депутат Нэлли Вавилина, там произошел очередной потоп: из-за неправильно обустроенных душевых вода растеклась по коридорам и вплотную подошла к койкам больных. На ситуацию, впрочем, оперативно отреагировали в городском комитете по здравоохранению: там отметили, что всему виной «первый опыт» города в работе над подобными объектами и «человеческий фактор» и заверили, что все недоделки подрядчик устранит к концу этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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