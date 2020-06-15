2020-06-15T00:10:51+03:00
Происшествия

Второе судебное заседание по делу доцента Соколова 15 июня 2020: прямая онлайн-трансляция из зала суда

В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 июня 2020 в 12.00, началось второе судебное заседание по громкому делу Соколова - бывшего доцента СПбГУ, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки
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В Санкт-Петербурге 15 июня проходит очередное судебное заседание по делу доцента-расчленителя Олега Соколова.В Санкт-Петербурге 15 июня проходит очередное судебное заседание по делу доцента-расчленителя Олега Соколова.
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Сегодня, 15 июня 2020 года, в 12.00 в Санкт-Петербурге со второй попытки стартует суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего свою 24-летнюю аспирантку-любовницу Анастасию Ещенко. Их роман начался в университете, когда Настя была студенткой исторического факультета, а он - преподавателем. В тот момент историк был в браке, но вскоре после начала новых отношений развелся, оставив двух дочерей с бывшей супругой. Как позже окажется, именно из-за них, по мнению Соколова, и произошла кровавая драма.

В ноябре 2019 года Олег Соколов во время ссоры, по его словам, из-за ревности Анастасии к детям застрелил свою возлюбленную, после чего расчленил труп и стал его выбрасывать в реку Мойка. На предыдущем заседании, ровно неделю назад, заседании Соколов пытался усилить свою защиту в суде и нанял второго адвоката. Правда, долгим сотрудничество не было. Как и в случае со смертельной аварией Михаила Ефремова, не все юристы берут на себя смелость защищать такого обвиняемого. Новый адвокат Соколова попросил отложить процесс, а потом не стал вступать в дело.

Родственники Анастасии через своего адвоката будут просить суд признать, что Соколов, расчленив тело, надругался над трупом. Таким образом, судя по всему, они хотят увеличить возможный срок историка в колонии. Защитники бывшего доцента, тем временем, просят проанализировать все СМС-сообщения Анастасии, в которых, по их словам, она оскорбляла своего жениха. К слову, никакого принудительно лечения по экспертизе бывшему доценту не грозит. Олег Соколов признан вменяемым. О том, как Соколов объяснит резонансное убийство, как он себе ведет в суде и в каком состоянии находится, в прямой трансляции «КП-Петербург» из зала суда 15 июня 2020 года. Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 июня 2020 в 12.00, началось второе судебное заседание по громкому делу Соколова - бывшего доцента СПбГУ, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки
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