2020-06-15T11:33:26+03:00
Происшествия

Взрыв произошел на строящемся судне на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, пострадал один человек
Лилия КОЗЛОВА
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Поступило сообщение о взрыве на строящемся судне в Санкт-ПетербургеПоступило сообщение о взрыве на строящемся судне в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге экстренные службы проверяют сообщение о взрыве. Утром в понедельник, 15 июня 2020 года, стало известно о ЧП на строящемся судне "Адмиралтейских верфях". По предварительным данным, корабль военный.

- Адмиралтейские верфи предварительно взрыв газа. Выясняем, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Утром в понедельник в экстренные службы поступило сообщение о взрыве газо-воздушной смеси внутри строящегося на "Адмиралтейских верфях" судна. По предварительным данным, пострадали трое рабочих . На место выехали сотрудники экстренных служб.

На данный момент МЧС и полиция направились на место для проверки информации.

- В производственном помещении закрытого типа произошел хлопок. Это корабль ледового класса "Иван Папанин". Пострадал один человек. Он госпитализирован на машине "скорой помощи", - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

СПРАВКА

Контракт на постройку первых двух кораблей проекта 23550 был заключен между Минобороны России и АО «Адмиралтейские верфи» 4 мая 2016 года. Работы должны были завершиться до до конца 2020 года. Корабли будут строиться в интересах Военно-морского флота Российской Федерации. На церемонии спуска на воду 25 октября 2019 года головного корабля «Иван Папанин», генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России будут построены ещё два корабля проекта 23550, при этом Александр Бузаков уточнил, что строить корабли будет «Выборгский судостроительный завод».

Первый корабль, получивший название «Иван Папанин» в честь И.Д.Папанина, был заложен 19 апреля 2017 года, передача флоту запланирована на 2023 год. На 13 сентября 2017 года его готовность составляла 15 %. 25 октября 2019 года корабль «Иван Папанин» был спущен на вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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