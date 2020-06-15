В Санкт-Петербурге частных инкассаторов ограбили на 10 миллионов рублей

Петербургские полицейские ищут троих грабителей, которые при помощи кулаков ограбили частных инкассаторов в Невском районе города. Неподалеку от метро «Обухово» крепкие парни напали на двух мужчин, несших выручку коммерческой фирмы со склада в офис. Часть налички при нападении веером рассыпалась по асфальту.

- Это были не инкассаторы, а работники фирмы. Собралась выручка за три дня, они ее несли. В этот момент на них набросились неизвестные. Отобрали один пакет с деньгами, второй наполовину рассыпался, что осталось в мешке забрали и сбежали, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» очевидцы события.

По словам случайных свидетелей, нападавшие просто «вдарили» одному из горе-инкассаторов по лицу. А когда тот упал, схватили деньги и побежали. Второй «инкассатор», шедший без пакетов в руках, просто получил по шее и решил в дело не вмешиваться.

Был и третий участник ограбления, он сидел за рулем черного «Мерседеса», на котором нападавшие скрылись с места происшествия.

Потерпевшему оказана помощь, по предварительным данным его состояние удовлетворительное. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ограбления и ищут преступников, а коммерсанты подсчитывают убытки. По предварительным данным, добычей злодеев стали 10 миллионов рублей.

Позднее пришла официальная информация от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Около 10.00 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Обуховской обороны, дом 295, неизвестные совершили нападение на сотрудников логистической компании и похитили у них перевозимые денежные средства. По предварительным данным сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Преступники скрылись на автомобиле. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.