«Свеза» инвестировала в модернизацию производства 1,8 млрд рублей

За пять месяцев 2020 года компания «Свеза» инвестировала в развитие и модернизацию производства 1,8 млрд рублей. Так, на комбинате в Вологодской области в рамках проекта проходит реконструкция предприятия – планируется усовершенствование до 70% инфраструктуры комбината. Будет обновлен парк погрузчиков, появится производственная линия полного цикла, на которой будут выпускаться большеформатная ламинированная фанера и другие высокотехнологичные современные продукты.

А в Пермском крае в рамках проекта «Уральский +40», который предполагает расширение производства фанеры на 40 тыс. кв.м в год, запущена линия горячего и холодного прессования, введены в эксплуатацию форматно-обрезной станок и участок клееприготовления.

Строительство мини-ТЭЦ в Уральском вступило в финальную стадию. Фото предоставлено компанией «Свеза».

В рамках комплексной программы по развитию энергетики компания продолжает строить мини-ТЭЦ. В завершающей стадии строительство мини-ТЭЦ на комбинате в Уральском, инвестиции в этот проект превысили 2,5 млрд рублей. Началось проектирование собственной теплоэлектроцентрали в Верхней Синячихе.

В начале этого года в Свердловской области была запущена термомасляная установка, с началом работы которой комбинат увеличил выработку собственной тепловой энергии и максимально эффективно использует все невостребованные побочные продукты производства, переводя излишки в энергию. Аналогичная установка строится на комбинате «Свеза» в Вологодской области, ее запуск в эксплуатацию запланирован на начало 2021 года.

«Свеза» в Свердловской области завершила строительство термомасляной котельной. Фото предоставлено компанией «Свеза».

- Развитие – неотъемлемая часть стратегии и философии компании, - отметил директор по развитию бизнеса компании Александр Шаньгин. - Мы постоянно вкладываем существенную долю прибыли в модернизацию производства и инфраструктуры, совершенствуем качество уже имеющихся видов продукции с помощью инновационных технологий. Так, например, в прошлом году все комбинаты показали существенную позитивную динамику по снижению коэффициента расхода сырья. И это результат в том числе инвестиций, вложенных в модернизацию и совершенствование производственных активов.