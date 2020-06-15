2020-06-15T16:25:11+03:00
Общество

Петербуржцы самостоятельно сделали зону отдыха со скамейками на Воскресенской набережной

Активисты надеются, что на месте временных элементов благоустройства позже появятся ленинградские диваны
Евгения МОСКВИНА
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Активисты сделали зону отдыха на Воскресенской набережной. Фото: vk.com/mytndvorАктивисты сделали зону отдыха на Воскресенской набережной. Фото: vk.com/mytndvor
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Пока места для развлечений и парки для прогулок в Петербурге закрыты из-за коронавируса, местные активисты оборудовали временную зону отдыха на набережной. С этого понедельника в городе объявлены очередные послабления «карантина», а народ все больше тянется на воздух и к воде. Так что общественники решили заняться небольшим участком на Воскресенской набережной. На гранитных ступнях, где в жаркую погоду любят сидеть петербуржцы, они сделали деревянные настилы. А вдоль тротуара установили несколько самодельных деревянных скамеек.

Неравнодушные горожане сделали деревянные настилы у спуска к воде. Фото: vk.com/mytndvor

Неравнодушные горожане сделали деревянные настилы у спуска к воде. Фото: vk.com/mytndvor

– Последние месяцы на ступени гранитной набережной в створе проспекта Чернышевского приходили отдыхать сотни жителей Центрального района. Все они были вынуждены сидеть на голом камне, – рассказали активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – Сразу хотим сказать, что идея реализована на открытом воздухе у воды, а значит риск передачи вируса крайне низок.

На месте временных скамеек активисты хотят видеть знаменитые ленинградские диваны. Фото: vk.com/mytndvor

На месте временных скамеек активисты хотят видеть знаменитые ленинградские диваны. Фото: vk.com/mytndvor

Отметим, что такая зона отдыха – своеобразная акция активистов. Благоустройство это временное, ведь установку настоящих скамеек необходимо согласовывать. Однако таким «экспериментом» общественники решили привлечь внимание властей: они считают, что на набережной не хватает комфортной среды и зон отдыха.

– Мы надеемся, что деревянные настилы и скамейки будут вскоре заменены комитетом по благоустройству на постоянные ленинградские диваны и другие удобные конструкции для отдыха горожан. Соответствующий запрос мы уже направили в Правительство города, – отметили активисты.

Скамейки уже облюбовали горожане. Фото: vk.com/mytndvor

Скамейки уже облюбовали горожане. Фото: vk.com/mytndvor

Пока активисты ждут ответа и реакции города, петербуржцы уже облюбовали нововведения на набережной. К слову, скамейки установлены на достаточном расстоянии для соблюдения социальной дистанции. Судя по фото, перевести дух на них в жаркие выходные успели и пожилые люди, и семьи с детьми, и велосипедисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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