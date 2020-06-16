2020-06-17T10:57:54+03:00
Общество

Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1»

С 15 по 30 июня при покупке одной ручки-мялки в МПР в Перми вторая идет в подарок
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Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1». Фото предоставлены пресс-службой МПР.Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1». Фото предоставлены пресс-службой МПР.
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Акция в магазинах МПР.

Интересно, что любовью к канцелярии отличаются не только дети, но и многие взрослые. Новые ручки, блокноты, маркеры, карандаши – все это такое красивое и разноцветное, что остановиться в покупках довольно сложно. А уж если канцелярские принадлежности еще и со своими «фишками»… Для всех неравнодушных к этим милым мелочам Магазин Постоянных Распродаж (МПР) объявляет акцию: два предмета из забавной канцелярии - по цене одного.

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Ароматизированная записная книжка в виде шоколадки, яркие шариковые ручки с маркером-выделителем или подсветкой, ручки-мялки, точилка в форме мотоцикла, карандаши с кристаллами – покупаете один предмет, а второй идет в подарок. Так что смотрите по карте, где находится ближайший к вам Магазин Постоянных Распродаж в Перми, и приходите на выгодный шопинг! Акция действует с 15 по 30 июня.

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Канцелярией можно будет и свои запасы основательно пополнить, и ребенку в школу заранее интересных вещей накупить: учеба с такими аксессуарами станет не в пример интереснее. Да и в целом яркие и необычные ручки, карандаши и блокноты станут отличным подарком или дополнением к основному подарку для близких. Даже один взгляд на эти оригинальные вещи поднимет настроение и заставит улыбнуться!

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Фото предоставлены пресс-службой МПР.

Как говорится, «каждому возрасту – свои игрушки». Но вот забавная канцелярия понравится решительно всем, от мала до велика!

*Акция «Занимательная арифметика: 2 по цене 1» действует в МПР с 15 по 30 июня 2020 г.

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